Ιούλιος 27th, 2017 by Σταματίνα

Το πρώτο της περιπολικό με καύσιμο φυσικό αέριο απέκτησε η Ελληνική Αστυνομία με δωρεά των ΔΕΠΑ και Kosmocar. Το νέο περιπολικό διαθέτει κινητήρα 1.400 κ.εκ. απόδοσης 110 ίππων και κινείται με φυσικό αέριο ενώ εναλλακτικά μπορεί να κινηθεί και με βενζίνη.



H ΔΕΠΑ θα προσφέρει δωρεάν για 6μήνες (με στόχο την επέκταση της συμφωνίας) το φυσικό αέριο ανεξαρτήτως χλμ. ενώ η Kosmocar θα προσφέρει δωρεάν συντήρηση του αυτοκινήτου για 3 χρόνια και δωρεάν εκπαίδευση στους τεχνικούς της εταιρίας για τα περιπολικά της Skoda που διαθέτει το Σώμα Ασφαλείας. Όπως επισημαίνει η ΔΕΠΑ, το φυσικό αέριο είναι κατά 60% φθηνότερο από τη βενζίνη, κατά 25%-30% από το πετρέλαιο και κατά 40% από το υγραέριο (LPG). Επίσης, οι κινητήρες που λειτουργούν με φυσικό αέριο παράγουν 25% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα από αυτούς της βενζίνης και 35% λιγότερο από αυτούς του πετρελαίου. Παράλληλα διευρύνεται το δίκτυο των πρατηρίων ανεφοδιασμού. Σήμερα η ΔΕΠΑ διαθέτει 10 πρατήρια φυσικού αερίου σε κομβικά σημεία στους οδικούς άξονες της χώρας ενώ έχει προγραμματιστεί η λειτουργία 13 νέων σημείων ανεφοδιασμού το επόμενο διάστημα.



Στο πλαίσιο του προγράμματος για την περαιτέρω ανάπτυξη της αεριοκίνησης η ΔΕΠΑ σε συνεργασία με τις εταιρίες ΜΕRCEDES-BENZ EΛΛΑΣ, GENERAL MOTORS HELLAS και KOSMOCAR προσφέρουν επιδότηση συγκεκριμένου αριθμού επαγγελματικών οχημάτων φυσικού αερίου. newsbeast loading…

