Ιούλιος 27th, 2017 by Σταματίνα

Τέλειο καλοκαιρινό πιάτο, διαλέξτε καλές λιαστές ντομάτες και ποιοτικό κοτόπουλο.



Υλικά 1/2 κιλό βιολογικό κοτόπουλο στήθος

1 κουτί μακαρόνια ριγκατόνι

2 φλυτζάνια φρέσκο σπανάκι (ή κατεψυγμένο)

2 κουταλιές λιαστές ντομάτες, κομμένες

2 κουταλιές ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι

2 σκελίδες σκόρδο

2 κουταλιές μουστάρδα Dijon

1/2 φλυτζανιού κρέμα γάλακτος

Αλάτι και πιπέρι



Εκτέλεση Βράστε τα ριγκατόνι όπως λέει το πακέτο

Σε τηγάνι βάλτε το ελαιόλαδο και ροδίστε καλά το κοτόπουλο, το οποίο έχετε κόψει σε κύβους

Ρίξτε αλάτι και πιπέρι (προσοχή στο αλάτι αν οι λιαστές ντομάτες είναι αλμυρές)

Προσθέστε το κρεμμύδι και το σκόρδο, ψιλοκομμένα, ροδίστε μαζί για άλλα 3 λεπτά

Προσθέστε τις λιαστές ντομάτες και ψιλοκομμένο, ωμό σπανάκι, κρέμα γάλακτος, μουστάρδα

Αφήστε να γίνει μια κρεμώδης σάλτσα, ανακατέψτε καλά

Ρίξτε στο τηγάνι σας και τα ριγκατόνι και σερβίρετε με μπόλικη παρμεζάνα και ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό iefimerida loading…

