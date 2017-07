Ιούλιος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στο πένθος η Θεσσαλία και η Πολεμική Αεροπορία από τον άδικο χαμό του Διονύση Τσεκούρα και του 34χρονου επισμηναγού Νίκου Γρηγορίου. Φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο της συντριβής. Στη Λάρισα μέλη της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων Σοκ στην Πολεμική Αεροπορία και στην Θεσσαλία από τον άδικο χαμό των δυο επιβαινόντων στο μοιραίο αεροσκάφος που κατέπεσε στην ευρύτερη περιοχή Δένδρα, της Λάρισας. Το αεροσκάφος που μετατράπηκε σε συντρίμμια, βρέθηκε 500 μέτρα μακριά από το διάδρομο προσγείωσης της Αερολέσχης Λάρισας, δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο της «Άργισσας» και το χωριό Δένδρα Τυρνάβου.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του ξεκίνησαν το βράδυ της Τετάρτης, όταν ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική και η Αστυνομία, ενώ συμμετείχαν από αέρος ελικόπτερα του Στρατού και του Ναυτικού. Τελικά, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του μικρού αεροσκάφους και οι δυο επιβαίνοντες ανασύρθηκαν νεκροί. Πρόκειται για τον 43χρονο Διονύση Τσεκούρα επιχειρηματία στο χώρο της εμπορίας και διανομής γνωστής φίρμας καφέ, ο οποίος είχε μεγάλη αγάπη στην ενασχόλησή του με τα αεροσκάφη. Το τελευταίο του ταξίδι έκανε όμως και ο 34 χρονος επισμηναγός Νίκος Γρηγορίου ο οποίος μεγάλωσε στην Αμφιλοχία και μπήκε στην Σχολή Ικάρων. Πετούσε με αεροσκάφη “Φάντομ” και υπηρετούσε στην 348 Μοίρα.Όταν η Μοίρα έκλεισε φέτος το καλοκαίρι, μετατέθηκε για την 120 ΠΕΑ στην Καλαμάτα, όπου παρουσιάστηκε και στη συνέχεια έλαβε άδεια. Τα αίτια της πτώσης Τα αίτια της πτώσης του μικρού αεροσκάφους, αναμένεται να διερευνηθούν από μέλη της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων, που θα βρεθούν σήμερα στο σημείο του δυστυχήματος. Σημειώνεται πως τα συντρίμμια, παραμένουν στην περιοχή, φυλασσόμενα από δυνάμεις της αστυνομίας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, larissanet και armynow Φωτό/Video: ΕΡΤ news247

