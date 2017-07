Ιούλιος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Πρωτέας Γρεβενών ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον έμπειρο προπονητή Πέτρο Μουρουζίδη, ο οποίος αναλαμβάνει να καθοδηγήσει την ανδρική ομάδα στο δύσκολο Πρωτάθλημα της Γ Εθνικής.

Είναι η τρίτη φορά που ο Πέτρος Μουρουζίδης έρχεται στα Γρεβενά, με τις προηγούμενες το 2008-2010 και 2011-2013 να κρίνονται απολύτως επιτυχημένες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η Διοίκηση του Πρωτέα και ο Προπονητής να έρθουν εύκολα σε συμφωνία, για να πορευθούν μαζί στην νέα αγωνιστική περίοδο. Καλωσορίζουμε για μία ακόμη φορά τον Πέτρο Μουρουζίδη στο Φ.Ο. Πρωτέα και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες. ΔΣ ΠΡΩΤΕΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

