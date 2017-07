Ιούλιος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ανακοινώνει την πρόθεσή του να συμμετέχει στο Πρωτάθλημα Γυναικών Βόλεϊ της ΕΣΠΕΜ, την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε μία ακόμη μεταγραφή που θα ενισχύσει το δυναμικό της νέας μας ομάδας.

Καλωσορίζουμε την αθλήτρια του Γ.Σ. Κοζάνης, Αλεξάνδρα Γκουντιού η οποία θα αγωνιστεί από τη θέση της πασαδόρου. Η Αλεξάνδρα αγωνίστηκε επί σειρά ετών τόσο στα πρωταθλήματα της Β’ Εθνικής όσο και στην Α2 εθνική κατηγορία. Της ευχόμαστε μια καλή αγωνιστική χρονιά με υγεία και επιτυχίες. Ευχαριστούμε το Γ.Σ. Κοζάνης και τον πρόεδρό του κ.Παφίλη, για την παραχώρηση της παραπάνω αθλήτριας. Το Δ.Σ του Αστέρα Γρεβενών

