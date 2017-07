Ιούλιος 27th, 2017 by Σταματίνα

Με την παρέλευση του χρόνου, τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις εκπομπές, γίνονται όλο και αυστηρότερα. Σύμφωνα με τα ισχύοντα –σήμερα- μέτρα για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μόνο τα εξαιρετικά «καθαρά» αυτοκίνητα τεχνολογίας «Euro 6» εισέρχονται στην κυκλοφορία. Τι αλλάζει όμως κάθε φορά που αλλάζουν τα «Euro»; Η αλλαγή αυτή έχει επιτύχει τη μείωση των ρύπων των αιωρούμενων σωματιδίων και των οξειδίων του αζώτου που κυρίως εκπέμπουν οι παλαιοί πετρελαιοκινητήρες (Euro 3-Euro 4).



Τα αιωρούμενα σωματίδια διαχωρίζονται σε κατηγορίες διαμέτρου PM2.5 και PM10. Όσο πιο μικρή η διάμετρος, τόσο πιο επιβλαβή για τον ανθρώπινο οργανισμό είναι τα σωματίδια καθώς εισέρχονται μέσω της αναπνευστικής διόδου και προσβάλλουν τους πνεύμονες. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ένα ετήσιο ποσοστό 3% θανάτων από κάρδιο-αναπνευστικά προβλήματα συνδέονται άμεσα με τα αιωρούμενα σωματίδια, ενώ το 5% αγγίζουν οι θάνατοι από καρκίνο του πνεύμονα. Στην τεχνολογία «Euro 6» η μεγάλη πρόοδος αφορά επίσης στις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα νέα οχήματα ως προς τα οξείδια του αζώτου (ΝΟx). Τα οξείδια του αζώτου εκπέμπονται από κινητήρες παλαιών πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων (Euro 3-Euro 4) αφού δεν εφοδιάζονται με τις νεότερες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες. Ο ανθρώπινος οργανισμός επηρεάζεται άμεσα από τις μεγάλες συγκεντρώσεις των οξειδίων του αζώτου με επιπτώσεις όπως: αναπνευστικών προβλημάτων, πονοκεφάλων και ενοχλήσεων στην όραση.



Συνεπώς, η μείωση των ρύπων με τις νέες τεχνολογίες (Euro 6, κ.λπ.) εξασφαλίζει ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενεές, όχι όμως και της χώρας μας, όπου η κρίση και η στάση των κυβερνήσεων γυρίζει πίσω την χώρα, στις δεκαετίες ‘70 & ’80, με μεγάλη μέση ηλικία οχημάτων παρωχημένης τεχνολογίας, που επιπλέον είναι χωρίς συντήρηση. Σαν να μην έφτανε αυτό, ετοιμάζεται ψήφισμα για αύξηση της επιτρεπόμενης ηλικίας στα ταξί, από 15 στα 22 χρόνια. newsbeast loading…

