Ιούλιος 27th, 2017 by Σταματίνα

«Λαβράκια» έβγαλαν οι στοχευμένοι έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης «Πόθεν Έσχες» από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων στους υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.



Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ από 01/04/2016 έως 27/07/2017, έγιναν εκατόν ογδόντα οκτώ (188) στοχευμένοι έλεγχοι και βρέθηκαν εννέα (9) υπάλληλοι με μη δικαιολογημένη προέλευση περιουσιακών στοιχείων. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν: ένας υπάλληλος (εφοριακός) με απόκλιση 577.000 ευρώ, (στοχευόμενος έλεγχος)

ευρώ, (στοχευόμενος έλεγχος) ένας υπάλληλος (εφοριακός) μαζί με τη σύζυγο του – υπάλληλο εφοριακό, με απόκλιση 568.000 ευρώ , (εντολή ολοκλήρωσης της Δ/νσης Επιθ/σης Υπηρεσιών)

, (εντολή ολοκλήρωσης της Δ/νσης Επιθ/σης Υπηρεσιών) ένας υπάλληλος (τελωνειακός) με απόκλιση 167.000 ευρώ, (πορισματική έκθεση)

ευρώ, (πορισματική έκθεση) ένας υπάλληλος (εφοριακός) με απόκλιση 78.000 ευρώ , (στοχευόμενος έλεγχος)

, (στοχευόμενος έλεγχος) ένας υπάλληλος (εφοριακός) με απόκλιση 58.000 ευρώ, (από καταγγελία)

ευρώ, (από καταγγελία) ένας υπάλληλος (τελωνειακός) με απόκλιση 57.000 ευρώ, (από καταγγελία)

ευρώ, (από καταγγελία) ένας υπάλληλος (εφοριακός) με απόκλιση 55.000 ευρώ, (εισαγγελική παραγγελία)

ευρώ, (εισαγγελική παραγγελία) ένας υπάλληλος (τελωνειακός) με απόκλιση 24.000 ευρώ, (από καταγγελία)

Τα σχετικά πορίσματα στάλθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο (για καταλογισμό υπέρ του Δημοσίου) και στον Εισαγγελέα (για ποινική αξιολόγηση). iefimerida loading…

