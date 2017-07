Ιούλιος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΣΕΛΙ ανανέωσε την εμφάνισή του και μας καλεί όλους να απολαύσουμε “σταγόνες” δροσιάς στις νέες premium άκρως εντυπωσιακές συσκευασίες του.

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΣΕΛΙ, με ιστορία πάνω από 25 χρόνια, αναβλύζει από πηγή φυσικής ροής σε ποσότητες που η ίδια η φύση επιλέγει, γι’ αυτό και είναι περιορισμένης παραγωγής.

Οι νέες premium συσκευασίες ΣΕΛΙ αναδεικνύουν καλύτερα την αγνότητα, τη φυσικότητα του προϊόντος που πάντα μπορούμε να εμπιστευτούμε και να γευτούμε επιλέγοντας το αγαπημένο μας φυσικά… συλλεκτικό νερό.

