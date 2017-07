Ιούλιος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Μετά την απόκτηση της Γκουντιού Αλεξάνδρας, ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ συνεχίζοντας το σερί των μεταγραφών, ανακοινώνει την απόκτηση μιας ακόμα αθλήτριας.

Η Ολυμπία Γκουντιού , αθλήτρια του Γ.Σ. Κοζάνης, θα αγωνιστεί με τα χρώματα του Αστέρα από τη θέση της διαγωνίου. Πρόκειται για μια έμπειρη αθλήτρια με εξαιρετικές επιθετικές ικανότητες, η οποία έχει επίσης συμμετοχές σε πρωταθλήματα της Β’ Εθνικής αλλά και στην Α2 κατηγορία γυναικών.

Ευχαριστούμε και πάλι τον πρόεδρο του Γ.Σ. Κοζάνης, κ.Παφίλη, για την παραχώρηση και της παραπάνω αθλήτριας. Είμαστε σίγουροι ότι η συνεργασία και με τις δύο αθλήτριες θα είναι άψογη και θα συνεισφέρουν τα μέγιστα για την πραγμάτωση των στόχων του συλλόγου μας. Ευχόμαστε στην αθλήτριά μας μια δυναμική αγωνιστική χρονιά! Μείνετε συντονισμένοι! Τα καλύτερα έρχονται!!! Το Δ.Σ του Αστέρα Γρεβενών

