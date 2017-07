Ιούλιος 27th, 2017 by Σταματίνα

Οι πετσέτες και τα σεντόνια είναι αντικείμενα του σπιτιού που πρέπει να πλένονται τακτικά ώστε να μην συγκεντρώνουν παθογόνα μικρόβια και μικροοργανισμούς. Πολλές φορές, ωστόσο, ξεχνάμε να τα αλλάξουμε με αποτέλεσμα να χάνουν τη φρεσκάδα τους και να γεμίζουν μικρόβια.



Στα σεντόνια αναπτύσσονται μύκητες και βακτήρια και εγκαθίστανται αλλεργιογόνα (όπως γύρη και σκόνη). Επίσης, στα σεντόνια απορρίπτονται νεκρά κύτταρα του δέρματος αλλά και έλαια ή υπολείμματα από καλλυντικά προσώπου και σώματος. Το καλοκαίρι, στη λίστα έρχεται να προστεθεί και ο ιδρώτας που απελευθερώνει το σώμα. Τέλος, τα βρώμικα σεντόνια είναι πιο πιθανό να προσελκύσουν κοριούς.



Όλα τα παραπάνω μπορεί να οδηγήσουν σε ήπιες ενοχλήσεις, όπως ο βήχας, σε κρίσεις αλλεργίας ή ακόμη και σε λοιμώξεις. Για όλους αυτούς τους λόγους, καλό είναι να ανανεώνετε τα σεντόνια σας μία φορά την εβδομάδα και σε κάθε περίπτωση να μην τα αφήνετε για περισσότερο από 15 μέρες, καθώς τα περισσότερα από τα αλλεργιογόνα και μικρόβια που αναφέρθηκαν συσσωρεύονται στο κρεβάτι σε αυτό το χρονικό διάστημα. baby loading…

