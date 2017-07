Ιούλιος 27th, 2017 by Σταματίνα

Πρόκειται για ένα από τα φαγητά που έχει ενοχοποιηθεί αν τρώγεται σε λίγο μεγαλύτερη ποσότητα αλλά τα οφέλη του είναι πολλά για τον οργανισμό μας. Μεταξύ άλλων, λειτουργεί αποτρεπτικά στην υπνηλία και μας γεμίζει ενέργεια ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας κουραστικής μέρας.



Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει, λοιπόν, ότι οι πρωτεΐνες του αυγού διώχνουν τη νύστα και αυξάνουν την εγρήγορση. Όπως διαπίστωσαν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, οι πρωτεΐνες του αυγού και ειδικά αυτές που υπάρχουν στο ασπράδι είναι πολύ πιο αποτελεσματικές για άμεση τόνωση απ’ ό,τι οι υδατάνθρακες που προσφέρουν σνακ, όπως σοκολάτες, μπισκότα και γλυκά. Οι ερευνητές εξέτασαν πώς τα διάφορα θρεπτικά συστατικά μπορούν να επηρεάσουν τα εγκεφαλικά κύτταρα που μας κρατούν ξύπνιους, αυξάνοντας την ενεργειακή δαπάνη του οργανισμού.



Όπως διαπίστωσαν, ένα μείγμα όμοιο με το πρωτεϊνικό περιεχόμενο του ασπραδιού του αυγού ενεργοποιούσε αυτά τα κύτταρα, διεγείροντας την παραγωγή του διεγερτικού ορεξίνη. Η έρευνα υποδηλώνει πως αν πρέπει κανείς να διαλέξει ανάμεσα σε ψωμί με μαρμελάδα ή σε αυγά με ψωμί, πρέπει να προτιμήσει το δεύτερο. baby loading…

