Ιούλιος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την τοποθέτηση της Κατερίνας Παπαλεξανδρή ως νέας διευθύντριας του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ για την Ελλάδα από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, ανακοίνωσε η κοινοπραξία κατασκευής του έργου. Η κυρία Παπαλεξανδρή αντικαθιστά τον Ρίκαρντ Σκούφιας (Rikard Scoufias). Έρχεται στον TAP από την BP Λονδίνου, όπου κατείχε πολλές υψηλόβαθμες θέσεις από το 1998 που εισήλθε στην εταιρεία.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η νέα διευθύντρια έχει σχεδόν 20 χρόνια εμπειρίας στις αγορές αερίου και σε μεγάλα έργα αερίου, στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και στη διαχείριση ενδιαφερόμενων μερών. «Εισερχόμαστε τώρα στην τελική φάση υλοποίησης, καθώς ο ΤΑΡ προετοιμάζεται εμπορικά και επιχειρησιακά για να παραλάβει το πρώτο αέριο. Είμαι βέβαιος ότι η πολυετής πείρα της Κατερίνας και οι βαθιές τις γνώσεις σε ό,τι αφορά τη βιομηχανία ενέργειας, την Ελλάδα ως χώρα, και τον Νότιο Διάδρομο Φυσικού Αερίου, θα είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή και ασφαλή εκτέλεση του έργου μας στην Ελλάδα» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του TAP, Λούκα Σκεπάτι. ΑΠΕ-ΜΠΕ & Πηγή Φωτό: Twitter/TAP

