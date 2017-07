Ιούλιος 27th, 2017 by Σταματίνα

Οι μπανάνες είναι αγαπημένο φρούτο πολλών. Είναι νόστιμες και τρώγονται στο λεπτό καθώς καθαρίζονται πανεύκολα και γρήγορα.



Με τις μπανάνες, ωστόσο, υπάρχει ένα πρόβλημα ή τουλάχιστον ορισμένοι έχουν ένα θεματάκι: ενοχλούνται από αυτές τις ίνες που κρέμονται γύρω από τον καρπό. Αυτές οι «τρίχες», ωστόσο, δεν είναι περιττές και φυσικά δεν είναι για πέταμα. Ονομάζονται phloem bundles και είναι τα αγγεία του φυτού που κάνουν τη μεταφορά νερού και φαγητού, τα οποία του παρέχουν τα απαραίτητα μέταλλα και ιχνοστοιχεία που χρειάζεται το φυτό.



Επιστήμονες αναφέρουν πως αν και δεν έχουν γίνει συγκεκριμένες μελέτες σχετικά με τις «τρίχες» της μπανάνας, το γεγονός ότι βοηθάνε στην ανάπτυξη του φρούτου τις κάνει να έχουν πολλά θρεπτικά συστατικά. Οπότε την επόμενη φορά που θα τις δείτε, θυμηθείτε πως δεν χρειάζεται να τις βγάλετε και να τις πετάξετε. iefimerida loading…

