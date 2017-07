Ιούλιος 27th, 2017 by Σταματίνα

Αποφύγετε τη γρήγορη αποσύνθεση του φαγητού και συντηρείστε το σωστά για να μην έχετε δυσάρεστες εκπλήξεις.



Ένας από τους βασικούς κανόνες της διατήρησης του φαγητού είναι ότι δεν πρέπει να το βάζουμε όσο είναι ζεστό στο ψυγείο. Και αυτό γιατί οι υδρατμοί που περιέχει το ζεστό φαγητό θα προκαλέσουν αύξηση της υγρασίας κάνοντας το να χαλάει πιο γρήγορα ακόμα και στο ψυγείο. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι αφού φάτε όσο θέλετε από το φαγητό, αφήστε το για λίγο να πάρει τη θερμοκρασία δωματίου πριν το βάλετε στο ψυγείο.



Κάτι άλλο που είναι καλό να γνωρίζετε είναι πως από τη στιγμή που βγάζουμε το φαγητό από το ψυγείο και το ζεσταίνουμε δεν το ξαναβάζουμε μέσα στη ψύξη! neadiatrofis loading…

