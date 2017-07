Ιούλιος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Εγκρίθηκε στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής με τις θετικές ψήφους ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ και χωρίς καμία αρνητική ψήφο, αλλά με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να δηλώνουν «παρών», η τοποθέτηση του Βασίλη Κωστόπουλου στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ ΑΕ. Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς τόνισε ότι η επιλογή του κ. Κωστόπουλου ανάμεσα σε 32 ενδιαφερόμενους που συμμετείχαν στον ανοικτό διαγωνισμό, έγινε με κριτήριο την μακρόχρονη εμπειρία του στην ΕΡΤ ώστε να περάσει στην επόμενη μέρα.

Τόνισε ακόμα ότι η ΕΡΤ με τα προγράμματα και τις εκπομπές της κερδίζει μέρα με την μέρα τους τηλεθεατές, επισήμανε ότι ο ρόλος της δημόσιας τηλεόρασης είναι αναντικατάστατος, σημείωσε ότι είναι και το μοναδικό κανάλι που καλύπτει τα παγκόσμια γεγονότα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το 2016 είχε πλεόνασμα 71 εκατομμύρια ευρώ τα οποία επιστράφηκαν στο κρατικό προϋπολογισμό. «Το εκτόπισμα της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης είναι απαραίτητο για την κοινωνική και εθνική συνοχή», υπογράμμισε, δίνοντας παράλληλα έμφαση στον ρόλο που διαδραματίζουν οι περιφερειακοί σταθμοί. Από την πλευρά του, ο κ. Κωστόπουλος μίλησε για την κατάρτιση ενός στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης της ΕΡΤ, τόσο στο τομέα του τεχνολογικού εξοπλισμού όσο και στην αξιοποίηση της περιουσίας της, ενώ διαβεβαίωσε ότι θα γίνει «προσπάθεια συγκράτησης του ανταποδοτικού τέλους για να παραμείνει στα σημερινά επίπεδα». Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι θα κάνει προσπάθειες ώστε ο περιφερειακός σταθμός της Θεσσαλονίκης να αποκτήσει πλήρη λειτουργική αυτοδυναμία ενώ εμφανίστηκε αποφασισμένος να μην υποχωρήσει μπροστά σε πιέσεις. «Αν ήμουν 25 χρόνια νεότερος θα το κοίταγα ίσως με μεγάλη προσοχή, αν ήθελα επαγγελματική καριέρα. Έρχομαι να βάλω ένα χέρι ώστε να γίνει η ΕΡΤ αυτό που θέλουμε. Επομένως δεν έχω κανένα πρόβλημα να διαφωνήσω για αυτά που πρέπει να γίνουν».

Σε ερώτηση αν θεωρεί ότι η ΕΡΤ τα δύο τελευταία χρόνια, μετά την επαναλειτουργία της ανταποκρίθηκε στο ρόλο της, απάντησε χαρακτηριστικά: «Αν ήμουν ευχαριστημένος θα έμενα σπίτι μου. Πιστεύω ότι μπορούμε να την κάνουμε πάρα πολύ καλύτερη, αρκεί να στηριχθούμε στις πραγματικές δυνατότητες που έχει και να τις αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Πράγματι πολλά μπορούν να αλλάξουν. Υπάρχουν σήμερα πολλά κουσούρια στην ΕΡΤ. Δυστυχώς τα δύο χρόνια που πέρασαν από την επαναλειτουργία της ΕΡΤ δεν πέτυχαν οι προσπάθειες και δεν είδαμε να ολοκληρώνονται οι προσδοκίες μας. Πολύ λίγα πράγματα έγιναν».

