Ιούλιος 27th, 2017 by Σταματίνα

Η Volkswagen θα πραγματοποιήσει μια έκτακτη συνεδρίαση του εποπτικού της συμβουλίου την Τετάρτη για να συζητήσει τις καταγγελίες ότι οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες είχαν συστήσει καρτέλ, δήλωσε σήμερα πηγή με γνώση του θέματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι αρμόδιες Αρχές κατά του μονοπωλίου ερευνούν το ενδεχόμενο σύστασης καρτέλ από τις αυτοκινητοβιομηχανίες της Γερμανίας ύστερα από πληροφορία που έλαβαν. Το ζήτημα είναι εάν οι αυτοκινητοβιομηχανίες VW, Audi, Porsche, Mercedes και BMW χρησιμοποίησαν τις συνεδριάσεις των επιτροπών της γερμανικής βιομηχανίας οχημάτων για να συζητήσουν την τιμολόγηση εξαρτημάτων και τεχνολογιών, και κατά πόσο αυτές οι συζητήσεις συνιστούν πρακτική κατά του ανταγωνισμού.



Εκπρόσωπος της VW επιβεβαίωσε ότι την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί μια έκτακτη συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου, χωρίς, ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες. Οι μετοχές των γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών δέχθηκαν σήμερα πλήγμα εν μέσω αβεβαιότητας για πιθανά πρόστιμα κατά μονοπωλιακών πρακτικών αφού οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι ερευνούν τις εικασίες για σύσταση καρτέλ από τις αυτοκινητοβιομηχανίες όπως αναφέρει το Reuters και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στις 12:48 ώρα Ελλάδας, η μετοχή της Volkswagen σημείωσε πτώση κατά 2,8%, με τις βασικές ανταγωνίστριες της Daimler και BMW να υποχωρούν κατά 3,4% και 2,5% αντίστοιχα, σημειώνοντας υποαπόδοση έναντι του δείκτη των blue-chip DAX, που υποχώρησε νωρίτερα κατά 0,7%. Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει πληγεί από πρόστιμα δισεκατομμυρίων ευρώ και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού τα τελευταία χρόνια λόγω των καρτέλ που αφορούν διάφορα εξαρτήματα για αυτοκίνητα, όπως τα φώτα και τα συστήματα ψύξης κινητήρων.



Οι εκπομπές ρύπων βρίσκονται στο επίκεντρο αφού η VW παραδέχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 ότι χειραγώγησε τις δοκιμές για τις εκπομπές ρύπων στις ΗΠΑ και οι έρευνες έχουν δείξει ότι πολλά οχήματα ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια όταν γίνονται δοκιμές εκτός εργαστηρίου. Την Παρασκευή, το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel ανέφερε ότι η VW, οι μονάδες της εταιρίας Audi και Porsche και η BMW ίσως είχαν συνεννοηθεί για να καθορίσουν τις τιμές των συστημάτων που διαχειρίζονται τις εκπομπές ρύπων. newsbeast loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Ιούλιος 27th, 2017 at 18:22 and is filed under ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.