Ιούλιος 26th, 2017 by Σταματίνα

Πιο ευτυχισμένοι είμαστε, σύμφωνα με νέα μελέτη, όταν χρησιμοποιούμε τα χρήματά μας για να «αγοράσουμε» χρόνο.



Σε πείραμα που έγινε για τις ανάγκες της έρευνας, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι ένιωσαν πιο ευτυχισμένοι όταν ξόδεψαν 35 ευρώ για να εξοικονομήσουν χρόνο -πλήρωσαν δηλ. για δουλειές, αντί να ξοδέψουν τα χρήματα σε υλικά αγαθά.

Οι ψυχολόγοι λένε ότι το άγχος λόγω της έλλειψης χρόνου προκαλεί χαμηλότερη ευεξία και συμβάλλει στο άγχος και την αϋπνία.

Ωστόσο, όπως ισχυρίζονται, ακόμη και οι πολύ πλούσιοι άνθρωποι είναι συχνά απρόθυμοι να πληρώσουν κάποιους για να κάνουν τις δουλειές που δεν τους αρέσουν.

«Σε μια σειρά από έρευνες διαπιστώνουμε ότι οι άνθρωποι που ξοδεύουν χρήματα για να εξασφαλίσουν στον εαυτό τους περισσότερο ελεύθερο χρόνο είναι πιο ευτυχισμένοι – δηλαδή έχουν υψηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή», δήλωσε η Δρ Elizabeth Dunn, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας του Καναδά. Η αύξηση των εισοδημάτων σε πολλές χώρες οδήγησε σε ένα νέο φαινόμενο. Από τη Γερμανία ως τις ΗΠΑ, οι άνθρωποι αναφέρονται στο «Time Famine», δηλαδή στην έλλειψη χρόνου εξαιτίας των καθημερινών απαιτήσεων της εποχής. Ψυχολόγοι από τις ΗΠΑ, τονΚαναδά και τις Κάτω Χώρες έθεσαν ως στόχο να ελέγξουν αν τα χρήματα μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα ευτυχίας «αγοράζοντας» χρόνο.

Περισσότεροι από 6.000 ενήλικες στις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Δανία και τις Κάτω Χώρες, μαζί και 800 εκατομμυριούχοι, ρωτήθηκαν για το ποσό των χρημάτων που ξόδεψαν για να εξασφαλίσουν ελεύθερο χρόνο στον εαυτό τους. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι λιγότερο από το ένα τρίτο των ανθρώπων αυτών δαπάνησαν χρήματα για να «αγοράσουν» χρόνο στον εαυτό τους. Οσοι το έκαναν, τόνισαν ότι ένιωσαν πολύ μεγάλη ικανοποίηση (σε αντίθεση με όσους δεν αγόρασαν χρόνο).

Οι ερευνητές σχεδίασαν έπειτα ένα πείραμα δύο εβδομάδων στο οποίο συμμετείχαν 60 εργαζόμενοι ενήλικες στο Βανκούβερ στον Καναδά.



Το 1ο Σαββατοκύριακο, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να ξοδέψουν 35 ευρώ για να «αγοράσουν» χρόνο. Έκαναν πράγματα όπως το να παραγγείλουν φαγητό στη δουλειά, να πληρώσουν τα παιδιά της γειτονιάς για να παραλάβουν κάποια πράγματα, ή να πληρώσουν για υπηρεσίες καθαρισμού. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, τους είπαν να ξοδέψουν το ποσό σε υλικά αγαθά. Οι αγορές περιελάμβαναν κρασί, ρούχα και βιβλία.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό, Proceedings of the National Academy of Sciences, διαπίστωσε ότι η αγορά ελεύθερου χρόνου σε σύγκριση με τις αγορές υλικών αγαθών, αύξησε την ευτυχία μειώνοντας τα συναισθήματα του στρες που προκαλεί η έλλειψη χρόνου.

«Το μήνυμα μου είναι: Σκεφτείτε το, υπάρχει κάτι που μισείτε που σας γεμίζει με φόβο και μπορείτε να πληρώσετε κάποιον άλλο να το κάνει για εσάς; Αν ναι, τότε η επιστήμη λέει ότι είναι αρκετά καλή χρήση των χρημάτων» αναφέρει η η Δρ Elizabeth Dunn. bovary loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Ιούλιος 26th, 2017 at 13:22 and is filed under Χωρίς κατηγορία. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.