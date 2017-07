Ιούλιος 26th, 2017 by Σταματίνα

Για πρώτη φορά σε δημόσιους δρόμους στις Η.Π.Α., η Nissan έδωσε τη δυνατότητα σε ανθρώπους του Τύπου να καθίσουν πίσω από το τιμόνι ενός οχήματος με την τεχνολογία ProPilot Assist, η οποία θα είναι εμπορικά διαθέσιμη αργότερα μέσα στο έτος.



Το ProPilot Assist μειώνει τον φόρτο της οδήγησης σε συνθήκες βεβαρημένης κυκλοφορίας, βοηθώντας στον έλεγχο της επιτάχυνσης, της πέδησης και του συστήματος διεύθυνσης, κατά τη διάρκεια της οδήγησης σε μια λωρίδα κυκλοφορίας. Το συγκεκριμένο σύστημα που αποκαλύφθηκε στο Τεχνικό Κέντρο της Nissan North America (NTCNA) στο Μίτσιγκαν, είναι συντονισμένο ειδικά για τους δρόμους και τους οδηγούς των Η.Π.Α., ξεπερνώντας τα 50.000 μίλια έρευνας και ανάπτυξης στους δρόμους των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ProPilot Assist συνδυάζει την υποστήριξη του οδηγού στο τιμόνι με το Έξυπνο Σύστημα Αυτόματου Ελέγχου Ταχύτητας (Intelligent Cruise Control), για χρήση τόσο σε βαριές όσο και σε συνήθεις κυκλοφοριακές καταστάσεις. Είναι ένα σύστημα υποστήριξης του οδηγού τύπου «hands-on», παρά μια λειτουργία «αυτόματης» οδήγησης. Η Nissan σχεδιάζει να επεκτείνει αυτή την τεχνολογία σε περισσότερα μοντέλα της στην Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς λειτουργεί το ProPilot Assist Μελετημένο ειδικά για τους δρόμους των Η.Π.Α., το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να είναι πιο διαισθητικό και φιλικό προς το χρήστη, σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες υποστήριξης οδηγού. Μπορεί να συμβάλλει στο να μειωθεί η κόπωση του οδηγού και να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη οδηγική εμπειρία, ειδικά για τους οδηγούς που βιώνουν καθημερινά συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης.



Το ProPilot Assist χρησιμοποιεί κάμερα και ραντάρ που «βλέπουν» προς τα εμπρός, όπως και αισθητήρες με μια ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, που βοηθούν τον οδηγό να παραμείνει στο κέντρο της λωρίδας κυκλοφορίας του, διατηρώντας παράλληλα την ταχύτητα του οχήματος (που ο ίδιος καθορίζει). Παράλληλα, το σύστημα υποστηρίζει τον οδηγό στο να διατηρήσει ένα κενό από το προπορευόμενο όχημα, εάν η ταχύτητα του τελευταίου πέσει κάτω από την ταχύτητα που έχει καθοριστεί. Μπορεί επίσης να επιβραδύνει το όχημα μέχρι την πλήρη στάση, όπως και να το «κρατήσει» σε συνθήκες μποτιλιαρίσματος. Το ProPilot Assist αν και παρέχει υποστήριξη στο σύστημα διεύθυνσης μειώνοντας την ανάγκη για σταθερές μικρές ρυθμίσεις, εντούτοις τα χέρια του οδηγού πρέπει πάντα να βρίσκονται στο τιμόνι. Η ανίχνευση των χεριών πραγματοποιείται από τον αισθητήρα ροπής του τιμονιού που διαθέτει το σύστημα. Για παράδειγμα, εάν ο οδηγός κρατήσει ελαφρώς το τιμόνι, το σύστημα προειδοποίησης μπορεί να ενεργοποιηθεί, προειδοποιώντας τον οδηγό να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση ή να πιάσει πιο σθεναρά το τιμόνι. Η υποβοήθηση ακυρώνεται σε κακές καιρικές συνθήκες, όπως και αν οι υαλοκαθαριστήρες βρίσκονται σε χαμηλή ή υψηλή θέση. Στην περίπτωση που το σύστημα μπορεί να ανιχνεύσει τις γραμμές στη λωρίδα κυκλοφορίας, τότε αυτό μπορεί να παραμείνει ενεργό, με την προϋπόθεση ότι οι υαλοκαθαριστήρες είναι στην μεσαία σκάλα, ή αν τα φώτα ομίχλης είναι ενεργοποιημένα. Οι κινήσεις του οδηγού έχουν πάντοτε προτεραιότητα, παρακάμπτοντας το σύστημα όταν ο τελευταίος στρίβει το τιμόνι ή ενεργοποιεί το φλας. Το σύστημα μεταβαίνει επίσης σε προσωρινή κατάσταση αναμονής, όταν πατηθεί το πεντάλ του γκαζιού. Επιπλέον, όταν πατηθεί το φρένο ακυρώνονται τόσο το Intelligent Cruise Control του συστήματος, όσο και η λειτουργία διατήρησης της λωρίδας κυκλοφορίας.

