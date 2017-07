Ιούλιος 26th, 2017 by Σταματίνα

Οι λιγούρες είναι συχνό φαινόμενο για πολλούς ανθρώπους και αποτελούν ενίοτε πηγή πολλών θερμίδων. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η λιγούρα συνήθως καταλαγιάζει σε διάστημα μισής ώρας, εάν όμως δεν έχετε αποθέματα υπομονής, μπορείτε στο μεταξύ να δοκιμάσετε τις παρακάτω στρατηγικές. Δείτε παρακάτω τρεις τρόπους να τις καταπολεμήσετε…



1. Πιείτε νερό Συχνά μπερδεύουμε την πείνα ή τη λιγούρα με τη δίψα. Δοκιμάστε λοιπόν να πιείτε δύο ποτήρια νερό και δείτε πώς θα νιώσετε. Αν το αίσθημα της πείνας/λιγούρας επιμένει, προτιμήστε να φάτε κάτι υγιεινό, όπως ένα μήλο και λίγους ξηρούς καρπούς ή ένα αχλάδι και ένα κομμάτι τυρί. 2. Πάρτε μερικές βαθιές ανάσες Την επόμενη φορά που θα νιώσετε έντονη λιγούρα, δοκιμάστε να πάρετε μερικές βαθιές ανάσες. Εισπνεύστε από τη μύτη σε τέσσερις χρόνους, κρατήστε την αναπνοή σας για επτά χρόνους και εκπνεύστε από το στόμα σε οκτώ χρόνους. Επαναλάβετε τέσσερις φορές. Η σωστή αναπνοή είναι αποδεδειγμένα βοηθητική για να αντιμετωπιστεί το άγχος ή ακόμη και η κρίση πανικού (δείτε εδώ και εδώ), οπότε μπορείτε να την αξιοποιήσετε και για τις λιγούρες.



3. Κάντε έναν περίπατο Πολλές φορές οι λιγούρες «χτυπούν» όταν είμαστε κουρασμένοι ή στρεσαρισμένοι. Λίγη σωματική δραστηριότητα –ένας περίπατος αρκεί– μπορεί να τονώσει τα επίπεδα ενέργειας και να βελτιώσει τη διάθεση, κατευνάζοντας την επιθυμία για φαγητό. Η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής αυτής αποδείχτηκε στο πλαίσιο αυστριακής μελέτης που πραγματοποιήθηκε το 2015. baby loading…

