Ιούλιος 26th, 2017 by Σταματίνα

Με σκοπό να εντείνει τις προσπάθειές του για την καταπολέμηση περιεχομένου τρομοκρατίας στην πλατφόρμα του, το YouTube εισαγάγει μία νέα μέθοδο στο σύστημα αναζήτησης. Έτσι πλέον, όταν κάποιος χρήστης πραγματοποιεί αναζήτηση, παραδείγματος χάριν για την εξτρεμιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, το σύστημα θα τους μεταφέρει αυτόματα σε μια λίστα με βίντεο τα οποία αποδοκιμάζουν την τρομοκρατία. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, σκοπός αυτής της κίνησης είναι να αποτρέπει τους χρήστες από το να «ριζοσπαστικοποιούνται».



Όπως δήλωσε στο βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο BBC εκπρόσωπος του YouTube, η εταιρεία έχει ήδη πολιτική, σύμφωνα με την οποία το «ανέβασμα» οποιουδήποτε περιεχομένου που σχετίζεται με το ΙΚ είναι ενάντια στους όρους και τις προϋποθέσεις της. Στη σχετική της ανακοίνωση η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι εφαρμόζει ιδέες της καμπάνιας Redirect Method (Μέθοδος Ανακατεύθυνσης), στόχος της οποίας είναι να «κατευθύνει» τους οπαδούς του ΙΚ σε βίντεο που αποκαλύπτουν την «άρρωστη» ιδεολογία της εξτρεμιστικής οργάνωσης.



Όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, τα βίντεο της λίστας προκαλούν τους ισχυρισμούς του ΙΚ, το οποίο πρεσβεύει ότι παρέχει σωστή διακυβέρνηση, είναι μία ισχυρή στρατιωτική δύναμη και ότι όλες οι παγκόσμιες δυνάμεις συνωμοτούν εναντίον των Μουσουλμάνων. Έτσι, το YouTube αντί να δημιουργήσει καινούριο περιεχόμενο, έχει εντάξει στη λίστα βίντεο τα οποία περιέχουν μια αντίθετη οπτική γωνία από αυτή του ΙΚ, όπως καταθέσεις ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει την οργάνωση και μιλούν για τη ζωή ως μέλος, τη συνέντευξη μιας γηραιάς κυρίας που ομολογεί τα δεινά που πέρασε στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει δύο μέλη της οργάνωσης, καθώς και ομιλίες ιμάμηδων που καταδικάζουν τη δράση του Ισλαμικού Κράτους. Το YouTube χρησιμοποιεί αλγόριθμους που βοηθούν στον προσδιορισμό εάν άλλες λέξεις κλειδιά θα πρέπει να προστεθούν, ενώ η εταιρεία θα παρακολουθεί εάν οι χρήστες αφιερώνουν χρόνο στο να βλέπουν τα βίντεο της λίστας. newsbeast loading…

