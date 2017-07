Ιούλιος 26th, 2017 by Σταματίνα

Μπορεί η πάνα να είναι η καλύτερη λύση για τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού, ωστόσο η απεξάρτηση από αυτήν αποτελεί κατάκτηση για κάθε μπόμπιρα και μεγάλο αγώνα -στοίχημα για το γονιό. Πρόκειται λοιπόν για μια διαδικασία αρκετά περίπλοκη, κατά την οποία το παιδί πρέπει να μάθει να αυτονομείται, κάτι που δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση της δικής του προσωπικής τουαλέτας, γνωστής και ως «γιογιό».



Αντιθέτως, ένα παιδί πρέπει να εξοικειωθεί με το να βγάζει τα ρούχα του, να καθαρίζει το γιογιό του, να φροντίζει για την υγιεινή του. Ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα; Κι όμως, υπάρχει μια τεχνική, η οποία υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην καθημερινότητα σας, μαθαίνοντας στο παιδί μόλις σε τρεις ημέρες πώς θα χρησιμοποιεί το γιογιό για το λόγο αυτό και ονομάζεται «μέθοδος των τριών ημερών» ή αλλιώς «3ήμερη εκπαίδευση στο γιογιό» («3 Day Potty Training»). Πώς θα την εφαρμόσετε: Σύμφωνα με τη συγγραφέα του βιβλίου «3 Day Potty Training» Λόρα Τζένσεν, κατά τη διάρκεια της 3ήμερης εκπαίδευσης στο γιογιό οι γονείς πρέπει να αφιερώσουν τρία ολόκληρα 24ωρα αποκλειστικά και μόνο στο παιδί τους, αφήνοντας στην άκρη οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση, όπως για παράδειγμα το μαγείρεμα ή οποιαδήποτε άλλη ασχολία, ακόμα και την παρακολούθηση ενός προγράμματος στην τηλεόραση. Θα πρέπει να βρίσκονται πάντοτε στο σπίτι και κοντά στο παιδί αλλά και το γιογιό του. Φροντίστε να έχετε οργανωθεί κάποιες ημέρες νωρίτερα. Κάντε δηλαδή τα ψώνια σας, ετοιμάστε τα φαγητά 3 ημερών και ολοκληρώστε τις δουλειές του σπιτιού, προτού καταπιαστείτε με την εκπαίδευση του παιδιού. Θα χρειαστείτε επίσης μερικά μακριά και φαρδιά μπλουζάκια, τα οποία θα πρέπει να φοράει το παιδί, ώστε να καλύπτονται τα γεννητικά του όργανα μιας και σύμφωνα με τη συγγραφέα, τις τρεις αυτές ημέρες της εκπαίδευσης, επιτρέπεται να φοράει μόνο εσώρουχο όχι παντελόνι ή σορτς, μιας και είναι πολύ πιθανό να συμβούν κάποια «ατυχήματα». Ημέρα πρώτη: Μετά το πρωινό ξύπνημα, βγάλτε τη βρεγμένη πάνα που φοράει το παιδί και αποχαιρετίστε την μαζί μια για πάντα. Αφού κάνετε το καθιερωμένο μπάνιο στο παιδί σας,φορέστε του είτε ένα μακρύ μπλουζάκι εξηγώντας του ότι δεν υπάρχει πια πάνα και θα πρέπει να πηγαίνει στο γιογιό ή στην τουαλέτα για να κάνει τις ανάγκες του. Τις ημέρες της εκπαίδευσης του παιδιού, οι φυσικοί χυμοί είναι ο σύμμαχος σας για την επιτυχία, μιας και η συχνή κατανάλωση υγρών αναγκάζει το παιδί να πηγαίνει συχνότερα στο γιογιό του. Φροντίστε, ώστε το παιδί σας να καταναλώνει υγρά και να πηγαίνει στο γιογιό του ανά 15 λεπτά, όμως διακόψτε την κατανάλωση υγρών και σνακ τουλάχιστον 3 ώρες πριν τον ύπνο.



Από την άλλη πλευρά, σε περίπτωση που συμβεί κάποιο «ατύχημα» μην τιμωρήσετε το παιδί, απλά καθαρίστε και ενθαρρύνετε το την επόμενη φορά να πάει στην τουαλέτα. Τέλος, η συγγραφέας συμβουλεύει να βάλετε ξυπνητήρι 3 ώρες αφού έχει κοιμηθεί το παιδί, να το ξυπνήσετε για να το οδηγήσετε ξανά στο γιογιό και να επαναλάβετε όλη αυτή τη διαδικασία της μεθόδου και τις επόμενες δύο μέρες, ακόμα κι αν αρχικά απογοητευτείτε. bovary loading…

