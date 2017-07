Ιούλιος 26th, 2017 by Σταματίνα

Μετά τα πολλά αρνητικά σχόλια ανθρώπων που έχουν φτάσει να «αγαπούν» το πρόγραμμα γραφικών Paint, η Microsoft αποφάσισε τελικά να μην το «σκοτώσει». Σε πρόσφατη ενημέρωση που έκανε η εταιρεία, αναφερόταν ότι το Paint θα ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά των Windows που θα αφαιρείτο ή θα σταματούσε να υπάρχει για αυτό πλέον υποστήριξη, αναφέρει το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο BBC.



Το Paint, το οποίο έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές εξαιτίας της απλότητάς του, αποτελεί μέρος του λειτουργικού συστήματος της Microsoft από το 1985. Η εταιρεία άφησε να εννοηθεί ότι το πρόγραμμα δεν θα παραμείνει στα Windows 10 από προεπιλογή, ωστόσο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, Windows Store. Ο διάδοχός του, το Paint 3D, θα διατίθεται ενσωματωμένο στο πακέτο των Windows 10. Από χθες, 24 Ιουλίου, οπότε και ανακοινώθηκε η «κηδεία» του προγράμματος, υπήρξε πληθώρα σχολίων από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι δήλωναν δυσαρεστημένοι με την κίνηση αυτή της εταιρείας.



«Ένα πράγμα που μάθαμε, είναι ότι έπειτα από 32 χρόνια, το MS Paint έχει πολλούς οπαδούς», αναφέρει η εταιρεία σε ανάρτησή της. «Είναι εκπληκτικό να διαπιστώνουμε ότι υπάρχει τόση πολλή αγάπη για την παλιά, καλή μας εφαρμογή». Όπως αναφέρει το BBC, δεν υπήρξαν αρνητικά σχόλια για οποιαδήποτε άλλη αφαίρεση προγραμμάτων που σκοπεύει να κάνει η εταιρεία. Μεταξύ αυτών, και το Outlook Express, το οποίο θα αντικατασταθεί από το Mail. BBC/ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

