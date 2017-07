Ιούλιος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η χθεσινή ημέρα καταγράφεται ως η πιο «μαύρη» στην ιστορία του Ερασιτέχνη, αν όχι συνολικά του Παναθηναϊκού! Και αυτό γιατί το τμήμα βόλεϊ γυναικών του συλλόγου έμεινε και τυπικά εκτός πρωταθλήματος, αφού η διοίκηση πρωτοδικείου αντιμετωπίζοντας τεράστια οικονομικά προβλήματα δεν κατάφερε να δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Α1!

Με βάση τον κανονισμό, ο Παναθηναϊκός δεν θα υποβιβαστεί, αλλά θα πρέπει τη νέα σεζόν να απέχει από τα πρωταθλήματα, το τμήμα ουσιαστικά θα απενεργοποιηθεί για έναν χρόνο και θα έχει δικαίωμα να επιστρέψει τη σεζόν 2018-19 στην Pre League. Όλα αυτά για μια ομάδα με 23 πρωταθλήματα, 5 Κύπελλα Ελλάδας, 2 συμμετοχές σε τελικούς ευρωπαϊκών κυπέλλων, την αυτοκράτειρα του ελληνικού βόλεϊ Το χειρότερο σενάριο ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε αφού οι «πράσινοι» έλαβαν και την αρνητική απάντηση της ΕΟΠΕ για να λάβει μερικές ημέρες ακόμη προθεσμία. Η ΕΟΠΕ παράλληλα καλείται να βρει λύση και με το κενό που δημιουργείται στο πρωτάθλημα της σεζόν 2017-2018. Υπάρχουν σενάρια για Wild Cards (κάρτες ελευθέρας) σε κάποιες ομάδες, αλλά ακόμα και το ενδεχόμενο να διεξαχθεί το πρωτάθλημα με δέκα ομάδες!

