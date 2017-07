Ιούλιος 26th, 2017 by Σταματίνα

Την υποστήριξη της Ελληνικής Αστυνομίας έχει από σήμερα ιστότοπος που έχει δημιουργήσει εδώ και ένα χρόνο η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία Europol, για την παροχή προστασίας και βοηθείας προς τους χρήστες του διαδικτύου, απέναντι σε κακόβουλο λογισμικό (ransomware), που μπλοκάρει και μολύνει τα υπολογιστικά συστήματα. Το κακόβουλο λογισμικό αποτελεί κατηγορία εξελιγμένου κακόβουλου λογισμικού, που εγκαθίσταται στα υπολογιστικά συστήματα των χρηστών του διαδικτύου και κρυπτογραφεί τα αρχεία τους. Ακολούθως οι δράστες απαιτούν την καταβολή λύτρων από τους χρήστες προκειμένου να δοθεί στους τελευταίους το κλειδί αποκρυπτογράφησης των αρχείων τους.



Η πρωτοβουλία αυτή της Europol, με τον τίτλο «No More Ransom» (όχι άλλα λύτρα) περιλαμβάνει τη δημιουργία του ιστότοπου, www.nomoreransom.org/, ο οποίος μεταφράστηκε και στα ελληνικά και από σήμερα υποστηρίζεται από την Δίωξη Ηλεκρονικού Εγκλήματος. Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, λόγω της ευρείας έκτασης των μολύνσεων και της μεγάλης αύξησης του αριθμού των θυμάτων κακόβουλου λογισμικόυ, στις 25 Ιουλίου 2016 το Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Αντιμετώπιση Κυβερνοεγκλημάτων (European Cybercrime Centre EC3) της Europol, σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ξεκίνησε τη λειτουργία ιστοτόπου, όπου μεταξύ άλλων εμπεριέχονται: – διαθέσιμα εργαλεία αποκρυπτογράφησης για ορισμένες μορφές λυτρισμικού, που προσφέρονται από τους συμμετέχοντες εταίρους δωρεάν στους πολίτες, – συμβουλές πρόληψης προς τους διαδικτυακούς χρήστες ώστε να αποφύγουν τη θυματοποίησή τους και – απευθείας σύνδεσμοι προς τους ιστοτόπους των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, προκειμένου τα θύματα να καταγγείλουν τα αδικήματα σε βάρος τους.



Όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από περισσότερες από εκατό αρχές επιβολής του νόμου διαφόρων κρατών (μελών της Ε.Ε. και μη) και μεγάλο αριθμό ιδιωτικών εταιρειών και οργανισμών. Σημειώνεται ότι για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σχετικά με κακόβουλο λογισμικό, μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ή στις κατά τόπους αστυνομικές υπηρεσίες. newsbeast loading…

