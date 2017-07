Ιούλιος 26th, 2017 by Σταματίνα

Ένα από τα πιο ενοχλητικά πράγματα που μπορεί να συμβούν όταν πλένετε τα ρούχα σας στο πλυντήριο, είναι να τα δείτε να αλλάζουν χρώμα από κάποιο ύφασμα που ξέβαψε. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεστε και να απογοητεύεστε καθώς υπάρχει λύση να τα σώσετε.



Υπάρχουν μερικοί οικονομικοί και οικολογικοί τρόποι να επανέλθει το αστραφτερό λευκό. Δείτε παρακάτω… Μαγειρική σόδα Βάζετε τα βαμμένα ρούχα ξανά στο πλυντήριο και στην θήκη του απορρυπαντικού προσθέτετε και μαγειρική σόδα. Λευκό ξύδι και χυμός λεμονιού Βάζετε ξανά τα υγρά ρούχα στο πλυντήριο και στη θήκη του απορρυπαντικού βάζετε 1/2 ποτήρι ξίδι. Όταν τελειώσει η πλύση βάζετε τα υγρά ρούχα σε μια λεκάνη με νερό και φυσικό χυμό λεμονιού. Τα αφήνετε για ένα 24ωρο και τα βάζετε πάλι στο πλυντήριο.



ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ Μην κάνετε ποτέ αυτό που σας έρχεται πρώτο στο μυαλό! Μην ρίξετε χλωρίνη σε λευκά ρούχα που ξέβαψαν αντί να τα επαναφέρει στην αρχική τους κατάσταση θα τα κιτρινίσει. baby loading…

