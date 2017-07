Ιούλιος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με δύο γκολ του Μπεν (6′, 56′) και ένα του Εμενίκε (90′) ο Ολυμπιακός κατάφερε να φύγει θριαμβευτής από το Βελιγράδι με νίκη επί της Παρτιζάν (Παρτιζάν – Ολυμπιακός 1-3) και βρίσκεται με το ένα πόδι στα πλέι οφ του Champions League! Για τους Σέρβους είχε ισοφαρίσει ο Ταβάμπα στο 10′, αλλά στο κυρίως στο β’ ημίχρονο οι «ερυθρόλευκοι» χτύπησαν στις ευκαιρίες που τους δόθηκαν.

Πάντως οι ελληνικές προσπάθειες δεν ξεκίνησαν (χρονικά) καλά, αφού η ΑΕΚ μπήκε με το… αριστερό στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η «Ένωση» ηττήθηκε με (ΑΕΚ – ΤΣΣΚΑ 0-2) από την ΤΣΣΚΑ στο ΟΑΚΑ και πλέον ελπίζει μόνο σε… θαύμα για να μην «υποβιβαστεί» στα πλέι οφ του Europa League.



Στις πρώτες συναντήσεις του 3ου προκριματικού γύρου στο Champions League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Παρτιζάν – Ολυμπιακός 1-3

ΑΕΚ – ΤΣΣΚΑ Μόσχας 0-2

Καραμπάχ – Σερίφ 0-0

Σλάβια Πράγας – ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ 1-0

Στέαουα Βουκουρεστίου – Πλζεν 2-2

Βαρντάρ Σκοπίων – Κοπεγχάγη 1-0

Αστάνα – Λέγκια Βαρσοβίας 26/7

Ντιναμό Κιέβου – Γιουνγκ Μπόις 26/7

Σάλτσμπουργκ – Ριέκα 26/7

Χαποέλ Μπερ Σεβά – Λουντογκόρετς 26/7

Βιτορούλ – ΑΠΟΕΛ 26/7

Μάριμπορ – Χαφναρφιόρδουρ 26/7

Νις – Αγιαξ 26/7

Σέλτικ – Ρόζενμποργκ 26/7

Κλαμπ Μπριζ – Μπασακσεχίρ 26/7 ΠΑΡΤΙΖΑΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-3 Τέλος του αγώνα 90′ ΓΚΟΛ 1-3: Αντεπίθεση του Ολυμπιακού με τον Εμενίκε να περνάει και τον τερματοφύλακα της Παρτιζάν και να πλασάρει για το 1-3 που ουσιαστικά… κλειδώνει την πρόκριση πριν από τη ρεβάνς του Καραϊσκάκη! 88′ Αλλαγή για τον Ολυμπιακό με τον Εμενίκε στη θέση του Μπεν. 88′ Κίτρινη στον Λεονάρντο που παραλίγο να δημιουργήσει σύρραξη με τα νεύρα που έχει από την αρχή του β’ ημιχρόνου. 82′ Αλλαγή για την Παρτιζάν με τον Πάντις αντί του Γιάνκοβιτς 80′ Διπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό με τους Πάρντο και Ζντιέλαρ αντί των Καρσελά και Μάριν. 77′ Κίτρινη στον Φιγκέιρας για διαμαρτυρία. 73′ Ωραία κεφαλιά του Όστοϊτς μετά από εκτέλεση κόρνε, η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Καπίνο!



69′ Ο Λεονάρντο έπεσε στην περιοχή του Ολυμπιακού από καθαρό μαρκάρισμα του Φιγκέιρας, στην κόντρα οι ερυθρόλευκοι με τον Σεμπά όμως να μην βρίσκει τον Μπεν που έμπαινε μόνος του στην περιοχή της Παρτιζάν. 68′ Κίτρινη στον Ταβάμπα που ανέκοψε αντικανονικά αντεπίθεση του Ολυμπιακού ανατρέποντας τον Καρσελά. 67′ Ο Μπεν πήρε το ωραία γύρισμα του Φιγκέιρας από δεξιά, σούταρε από πολύ πλάγια, άουτ! 63′ Κίτρινη στον Εβερτον για φάουλ στον Καρσελά 56′ ΓΚΟΛ 1-2: Απίστευτο γκολ από τον Μπεν με διαγώνιο πλασέ που κάρφωσε τη μπάλα στο δεξί «γάμα» της εστίας της Παρτιζάν! 51′ Νέο λάθος από την άμυνα του Ολυμπιακού που παίζει ψηλά, ο Λεονάρντο μπήκε από διαγώνια θέση μέσα στην περιοχή, αλλά το σουτ που έκανε πέρασε μόλις άουτ. 49′ Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, όταν ο Μπεν άφησε ωραία για τον Σεμπά, αυτός πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες, βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα της Παρτιζάν, ο οποίος απέκρουσε το πλασέ του επιθετικού του Ολυμπιακού! Εναρξη του Β’ ημιχρόνου… Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ημίχρονο δημιουργήθηκαν κάποια επεισόδια όταν οπαδοί της Παρτιζάν που βρίσκονταν πάνω από τη φυσούνα πέταξαν αντικείμενα, ένα από αυτά βρήκε τον Κούτρη στο στομάχι και τότε ο Ρομαό πήρε ένα από αυτά και το πέταξε δυνατά στο ταρτάν. Οι παίκτες της Παρτιζάν ζήτησαν τα ρέστα από τον παίκτη του Ολυμπιακού και έτσι ξέσπασε η σύρραξη. Ευτυχώς τα πνεύματα ηρέμησαν σχετικά γρήγορα και η κατάσταση δεν ξέφυγε περισσότερο.



Τέλος του Α’ ημιχρόνου με σκορ 1-1 30′ Κεφαλιά του Τσίρκοβιτς, μπλόκαρε ο Καπίνο. 28′ Νέα καλή στιγμή για την Παρτίζαν, όταν ο Μίλετιτς έκανε το διαγώνιο σουτ, αλλά ο Ρομαό έδιωξε με το στήθος την ώρα που ο Καπίνο ήταν εκτός εστίας! 25′ Επικίνδυνη στιγμή στην μικρή περιοχή του Ολυμπιακού, ο Τζούρτζεβιτς προσπάθησε να κάνει το «ψαλιδάκι», ο Φιγκέιρας έδιωξε τη μπάλα και την τελευταία στιγμή. 10′ ΓΚΟΛ 1-1: Γέμισμα από τα δεξιά, ο Γιάνκοβιτς σούταρε, ο Καπίνο έδιωξε η μπάλα… κόντραρε πάνω στον επερχόμενο Ταβάμπα και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1 της Παρτιζάν. 9′ Καλό σουτ του Μπεν από θέση μέσα αριστρά, διώχνει με γροθιές ο Κλιάγιτς! 7′ Σουτ του Ταουαμπά έξω από την περιοχή, η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.



6′ ΓΚΟΛ 0-1: Λάθος στο κέντρο από τους Σέρβους, ο Καρσελά βρήκε τον Μάριν, αυτός πάσαρε στον Μπεν και ο τελευταίος με ψύχραιμο πλασέ άνοιξε το σκορ. 4′ Κίτρινη στον Σιώπη για σκληρό μαρκάρισμα στον Λεονάρντο. Ο Φορτούνης ένιωσε πόνους στο στομάχι λίγο πριν από το ζέσταμα και έμεινε εκτός αγώνα! Ο Σεμπά πήρε τη θέση του στην 11άδα του Ολυμπιακού! Παρτιζάν: Κλιάγιτς, Ταβάμπα, Βουλίσεβιτς, Τσίρκοβιτς, Γιάνκοβιτς, Όστοιτς, Έβερτον, Ν. Μίλετιτς, Κόσοβιτς, Τζούρτζεβιτς, Λεονάρντο. Ολυμπιακός: Καπίνο, Φιγκέιρας, Ρομαό, Ρέτσος, Κούτρης, Σιώπης, Οτζίτζα, Καρσελά, Μαρίν, Σεμπά, Μπεν. Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό: Γιαννιώτης, Βούκοβιτς, Εμενίκε, Ζντιέλαρ, Σισέ, Πάρντο και Σεμπά. Στον πάγκο για την Παρτιζάν: Στεφάνοβιτς, Μιχάϊλοβιτς, Ζουμά, Γιέβτοβιτς, Ίλιτς, Πάντιτς και Μίλετιτς. Διαιτητής: Νταβίντε Μάσα (Ιταλία)

ΑΕΚ – ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 0-2 Τέλος του αγώνα



78′ Μετά από επικίνδυνο παράλληλο γύρισμα του Νάτχο στο ύψος της μικρής περιοχής, ο Τσαλόφ έφτασε κοντά στο να κάνει το 0-3 ωστόσο για λίγο δεν πρόλαβε την μπάλα. 65′ Τεράστια ευκαιρία για το 0-3, όταν ο Ντζαγκόεφ νικήθηκε από τον Ανέστη σε τετ-α-τετ!



52′ ΓΚΟΛ 0-2: Πανομοιότυπο γκολ με το 0-1, εκτέλεση κόρνερ για την ΤΣΣΚΑ, ο Βέρνμπλουμ πήρε ανενόχλητος την κεφαλιά και έγραψε το 0-2 για τους Ρώσους. 49′ Καλοχτυπημένο φάουλ από τα δεξιά για την ΑΕΚ, η μπάλα κόντραρε σε σώματα και κατέληξε στην αγκαλιά του Ακινφέεφ. 45′ ΓΚΟΛ 0-1: Κόρνερ για την ΤΣΣΚΑ, ο Βάσιν πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Ντζαγκόεφ τη δεύτερη και οι Ρώσοι προηγούνται σχεδόν από το πουθενά με 0-1 στο ΟΑΚΑ. 42′ Σουτ του Γκάλο από πολύ μακριά, η μπάλα πήρε τροχιά προς τα δίχτυα, αλλά πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Ακινφέεφ! 28′ ΔΟΚΑΡΙ: Ξαφνικό σουτ του Βέρνμπλουμ έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, η μπάλα βρήκε στην πλάτη του Αϊντάρεβιτς και σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Ανέστη! 27′ Εκτέλεση φάουλ για την ΑΕΚ με… κομπίνα, ο Χριστοδουλόπουλος σούταρε από πλάγια αριστερά, άουτ. 19′ Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι με σουτ του Αϊντάρεβιτς στα όρια της περιοχής της ΤΣΣΚΑ και αριστερά, η μπάλα άουτ. Στην επόμενη φάση, ο Λιβάγια έβγαλε τετ-α-τετ τον Χριστοδουλόπουλο, αφού ο Μπερεζούτσκι γλίστρησε, αλλά τον πρόλαβε ο Σενίκοφ, λίγο πριν σουτάρει! ΑΕΚ: Ανέστης, Γκάλο, Τσιγκρίνσκι, Βράνιες, Μπακάκης, Σιμόες, Γιόχανσον, Αϊντάρεβιτς, Μάνταλος, Χριστοδουλόπουλος, Λιβάγια ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Ακινφέεφ, Μπερεζούτσκι Β., Βάσιν, Μπερεζούτσκι Αλ., Μάριο Φερνάντες, Σενίκοφ, Βέρνμπλουμ, Ντζαγκόεφ, Γκολόβιν, Τσαλόφ, Βιτίνιο. Στον πάγκο για την ΑΕΚ: Τσιντώτας, Λόπες, Αλμέιδα, Τσόσιτς, Γαλανόπουλος, Κλωναρίδης, Πατίτο * Γιακουμάκης και Τρίστασον οι δύο που έμειναν εκτός 18άδας. Στον πάγκο για την ΤΣΣΚΑ: Πομάζουν, Ιγκνάσεβιτς, Μιλάνοβ, Μακάροβ, Νάτσο, Κούτσαεβ, Ολανάρε Διαιτητής: Μάρκους Φριτς (Γερμανία)

δολ

This entry was posted on Τετάρτη, Ιούλιος 26th, 2017 at 07:07 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.