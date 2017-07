Ιούλιος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την ήττα με 1-0 γνώρισε ο ΑΠΟΕΛ στο στάδιο «Σεντράλ» στην Κωνστάντζα κόντρα στη Βιτορούλ στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League. Οι πρωταθλητές Κύπρου δέχτηκαν το γκολ στο 75’ σε ένα σημείο, όπου οι Ρουμάνοι δεν απειλούσαν στην ουσία, ωστόσο, η εκτέλεση φάουλ του Κριστιάν Γκανέα έκρινε τελικά το αποτέλεσμα. Πλέον, ο ΑΠΟΕΛ καλείται να ανατρέψει το σκορ στο «σπίτι» του στη ρεβάνς του «ΓΣΠ». Mε δέκα τελείωσαν το ματς οι Ρουμάνοι λόγω αποβολής του Τουκουτσεάν στις καθυστερήσεις. Να σημειωθεί πως ό,τι πιο αναγνωρίσιμο διαθέτει η Βιτορούλ είναι η παγκόσμιας κλάσης φυσιογνωμία στον πάγκο της, ο παλαίμαχος σταρ, Γκεόργκε Χάτζι.



ΒΙΤΟΡΟΥΛ: Ριμνιτσεάνου, Μπολί, Τσίρου, Κονσταντίν (46′ Βίνα), Γκανέα, Ντεντέλκου, Μπένζαρ, Τσικαλντάου, Κίτσου (66′ Κόμαν), Χέρεα (46′ Ντάνι Λόπεθ), Τσουκουντεάν. ΑΠΟΕΛ: Βάτερμαν, Μιλάνοφ, Μερκής, Χεσούς Ρουέδα, Ρομπέρτο Λάγο, Βινίσιους (85′ Αρτυματάς), Νούνο Μοράες, Μπερτόγλιο, Εμπεσίλιο (72′ Βάντερ), Όαρ, Ντε Καμάργκο.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, αποφασισμένη για υπέρβαση παρουσιάστηκε και φέτος η Χάποελ Μπερ Σεβά -περσινή «δήμιος» του Ολυμπιακού-, η οποία πήρε προβάδισμα πρόκρισης επί της Λουντογκόρετς με 2-0. Η Αστανά νίκησε 3-1 τη Λέγκια, όπως και η Ντινάμο Κιέβου τη Γιουνγκ Μπόις, με τον Ντιεμερσί Εμποκανί να σκοράρει με «τακουνάκι» για τους γηπεδούχους! Ισοπαλία στο πρώτο ματς ανάμεσα στη Νις και τον Αγιαξ με τον Μπαλοτέλι να ανοίγει το σκορ στο 32′ για τους Γάλλους, αλλά τον «Αίαντα» να ισοφαρίσει με τον Βαν ντε Μπεεκ στο 49′. Σε περιπέτειες μπήκε η Μπριζ, που αν και στο 16ο λεπτό προηγούνταν με 2-0 της Μπασακσεχίρ δέχθηκε τρία γκολ σε 15 λεπτά, πριν ισοφαρίσει στο 79΄ σε 3-3. Στις πρώτες συναντήσεις του 3ου προκριματικού γύρου στο Champions League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Παρτιζάν – Ολυμπιακός 1-3

ΑΕΚ – ΤΣΣΚΑ Μόσχας 0-2

Καραμπάχ – Σερίφ 0-0

Σλάβια Πράγας – ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ 1-0

Στέαουα Βουκουρεστίου – Πλζεν 2-2

Βαρντάρ Σκοπίων – Κοπεγχάγη 1-0

Αστάνα – Λέγκια Βαρσοβίας 3-1

Ντιναμό Κιέβου – Γιουνγκ Μπόις 3-1

Σάλτσμπουργκ – Ριέκα 1-1

Χαποέλ Μπερ Σεβά – Λουντογκόρετς 2-0

Βιτορούλ – ΑΠΟΕΛ 1-0

Μάριμπορ – Χαφναρφιόρδουρ 1-0

Νις – Αγιαξ 1-1

Σέλτικ – Ρόζενμποργκ 0-0

Κλαμπ Μπριζ – Μπασακσεχίρ 3-3

