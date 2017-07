Ιούλιος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Περιοδεία πραγματοποίησε τη Δευτέρα 24 Ιουλίου στην Αστυνομική Διεύθυνση και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γρεβενών κλιμάκιο του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Θανάση Χαστά, γραμματέα της ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ και δημοτικό σύμβουλο της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Δήμο Γρεβενών. Έγινε περιοδεία σε όλα τα τμήματα της Αστυνομικής Διεύθυνσης, ακολούθησε συζήτηση με τους αστυνομικούς υπαλλήλους και διανομή της ειδικής έντυπης 4σέλιδης ανακοίνωσης του Κόμματος για την Ελληνική Αστυνομία.

Πέρα από τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί υπάλληλοι αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων, στα Γρεβενά είναι ιδιαίτερα έντονο το κτιριακό πρόβλημα (παλιές εγκαταστάσεις κλπ.), καθώς η μετεγκατάσταση της υπηρεσίας σε νέο κτίριο καθυστερεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επίσης, ακολούθησε περιοδεία στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και διανομή της ειδικής έντυπης 4σέλιδης ανακοίνωσης του Κόμματος για το Πυροσβεστικό Σώμα. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ενημέρωση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες. Το κλιμάκιο του ΚΚΕ εξέφρασε την ανησυχία του για τη λειτουργία των υπηρεσιών λόγω των σοβαρών ελλείψεων που προκαλεί η χρόνια υποχρηματοδότηση που έχουν επιβάλει όλες οι κυβερνήσεις, καθώς τα τελευταία 8 χρόνια έχουν πετσοκόψει τους προϋπολογισμούς για το Πυροσβεστικό Σώμα κατά 120 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Έτσι δημιουργούνται προβλήματα στη συντήρηση και ανανέωση του εξοπλισμού. Ενώ άσχημη είναι η κατάσταση σε σχέση με τα μέτρα προστασίας των πυροσβεστών, καθώς τμήμα του ατομικού εξοπλισμού αναγκάζονται να το αγοράζουν μόνοι τους, γιατί αυτά που τους παρέχονται δεν επαρκούν. Η πολιτική αυτή οδηγεί σε περαιτέρω αποδυνάμωση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, καθώς δημιουργούνται κενά, από τη μετακίνηση πυροσβεστών για να καλύψουν τις ανάγκες των περιφερειακών αεροδρομίων που ιδιωτικοποιήθηκαν και πέρασαν στην FRAPORT. Επισημάνθηκε το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει στο ζήτημα της πρόληψης, καθώς η πυροπροστασία έχει περάσει στην ευθύνη των Δήμων και δεν υπάρχει επαρκή χρηματοδότηση. Αποτέλεσμα της υποχρηματοδότησης είναι η κατάργηση του πυροφυλάκιου που υπήρχε την περιοχή της Δεσκάτης.

Σχετικά με τις εθελοντικές δράσεις που αναπτύσσονται και μέσω των Δήμων για την πυροπροστασία και δασοπυρόσβεση, αναλύθηκε η θέση του Κόμματος για την εξασφάλιση από το κράτος όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων στο Πυροσβεστικό Σώμα για να επιτελέσει το σημαντικό του έργο και ότι αυτό δεν εξασφαλίζεται με ημίμετρα και «μπαλώματα». Σημειώθηκε ότι το ΚΚΕ είναι υπέρ της γνήσιας λαϊκής ανιδιοτελούς εθελοντικής προσφοράς και βοήθειας με τη συμβολή του λαού μας στην αντιμετώπιση πυρκαγιών. Αυτή η προσφορά για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να είναι επικουρική προς ένα πλήρως επανδρωμένο και άρτια εξοπλισμένο Πυροσβεστικό Σώμα και να μην υποκαθιστά πάγιες και διαρκείς ανάγκες του. Το ΚΚΕ είναι κατηγορηματικά αντίθετο με την ανάπτυξη και τη δράση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των λεγόμενων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων καθώς η δράση τους αποσκοπεί στη μείωση των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού για την πυρόσβεση, τη συρρίκνωση και υποκατάσταση του Πυροσβεστικού Σώματος, την κατηγοριοποίηση της πυροπροστασίας και την εμπλοκή επιχειρηματικών ομίλων σε θέματα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης.

Γρεβενά, 26 Ιούλη 2017 Τομεακή Επιτροπή Γρεβενών του ΚΚΕ

