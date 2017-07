Ιούλιος 26th, 2017 by Σταματίνα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι οι τρανσέξουαλ δεν θα μπορούν πλέον να υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, σε οποιαδήποτε θέση.



«Επειτα από διαβούλευση με τους στρατηγούς μου και τους εμπειρογνώμονες επί των ενόπλων δυνάμεων, ενημερώνω ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν θα δέχεται ούτε θα επιτρέπει πλέον τρανσέξουαλ σε οποιαδήποτε θέση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων», έγραψε ο Τραμπ. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, αυτό γίνεται εξαιτίας του ιατρικού κόστους.



«Ο στρατός μας πρέπει να επικεντρωθεί στην αποφασιστική και συντριπτική νίκη και δεν μπορεί να επιβαρύνεται με τα τεράστια ιατρικά κόστη και την αναστάτωση που θα συνεπαγόταν η παρουσία τρανσέξουαλ στον στρατό», έγραψε ακόμη. Από πέρυσι, τρανσέξουαλ είχαν τη δυνατότητα να υπηρετούν ανοιχτά στις ένοπλες δυνάμεις, έπειτα από την απόφαση του τότε υπουργού Αμυνας, Ας Κάρτερ, να τερματίσει τη σχετική απαγόρευση, σημειώνει το Associated Press. iefimerida loading…

