Ιούλιος 26th, 2017 by Σταματίνα

Οι νέες τεχνολογίες και πώς αυτές θα επηρεάσουν το μέλλον του εργασιακού τομέα είναι το θέμα έρευνας που διεξήγαγε το Institute For The Future (IFTF) για λογαριασμό της Dell Technologies.



Ένα από τα κύρια πορίσματα της έρευνας είναι ότι το 85% των θέσεων εργασίας που θα υπάρχουν το 2030 -δηλαδή σε μόλις 13 χρόνια- δεν έχουν εφευρεθεί ακόμα. Ο ρυθμός εξέλιξης της τεχνολογίας θα είναι τόσο ραγδαίος που οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί θα πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Η θέληση των ανθρώπων για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων είναι το κύριο χαρακτηριστικό που θα τους ανοίξει το δρόμο για μια θέση εργασίας, αναφέρεται στην έρευνα. Στην έρευνα εξετάζονται θέματα όπως οι αναδυόμενες τεχνολογίες -όπως παραδείγματος χάριν η τεχνητή νοημοσύνη- το υπολογιστικό νέφος, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι θα καλούνται να εργάζονται σε περίπου 10 χρόνια από τώρα. Η έρευνα, με τίτλο «The Next Era of Human-Machine Partnership» (Η επόμενη εποχή της συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων και μηχανών) προσφέρει επίσης μια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήσεις και καταναλωτές θα προετοιμαστούν για μια «νέα κοινωνία σε ροή». Σύμφωνα με την έρευνα προβλέπεται ότι οι αναδυόμενες τεχνολογίες, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην πληροφορική, τα μεγάλα δεδομένα (big data) και η επεξεργαστική δύναμη των συστημάτων πρόκειται να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων στο όχι μακρινό μέλλον. Η κοινωνία θα εισέλθει σε μια νέα κατάσταση σχέσης με τις μηχανές, η οποία θα χαρακτηρίζεται από στοιχεία όπως: θα βοηθήσει τους ανθρώπους να ξεπεράσουν πολλούς περιορισμούς, οι άνθρωποι θα γίνουν «ψηφιακοί αγωγοί» για την εξέλιξη της καλύτερης διαχείρισης των καθημερινών δραστηριοτήτων, ενώ οι νέες θέσεις εργασίας θα απαιτούν τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει κανένας γεωγραφικός περιορισμός στην αναζήτηση ταλέντων, ή κατάλληλων ανθρώπων για κάποια συγκεκριμένη θέση εργασίας. Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, οι άνθρωποι θα πρέπει να «περπατούν παράλληλα» με την τεχνολογία, καθώς ο ρυθμός των εξελίξεων θα είναι τόσο ραγδαίος που, από τη μία, θα δημιουργηθούν νέες βιομηχανίες και από την άλλη, θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες δεξιότητες, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σκοπός της έρευνας της Dell Technologies είναι να συμβάλει ώστε οι εταιρείες να κατανοήσουν το «μονοπάτι» που θα πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να προετοιμαστούν για το μέλλον. Όπως αναφέρεται στην έρευνα, το 52% των ανώτερων στελεχών στις εταιρείες που έλαβαν μέρος, από 16 χώρες, δήλωσαν ότι έχουν βιώσει διαταραχές στη λειτουργία των επιχειρήσεών τους, ως αποτέλεσμα του ραγδαίου ρυθμού των τεχνολογικών εξελίξεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι 1 στις 2 εταιρείες εικάζει ότι οι λειτουργίες των επιχειρήσεών τους θα σταματήσουν μέσα στα επόμενα 3 με 5 χρόνια.



«Ποτέ ξανά η βιομηχανία δεν έχει δεχτεί τέτοια αναστάτωση. Ο ρυθμός της αλλαγής είναι τόσο πραγματικός που πλέον βρισκόμαστε εν όψει δύο επιλογών: ή ζεις ή πεθαίνεις», δήλωσε ο Τζέρεμι Μπάρτον, επικεφαλής του τμήματος μάρκετινγκ της Dell. «Για το βήμα προς το μέλλον των επιχειρήσεων, πρέπει να έχουμε ως πυρήνα το λογισμικό. Ωστόσο, οι οργανισμοί θα πρέπει να κινηθούν με γοργούς ρυθμούς ώστε να «χτίσουν» την ικανότητα των συστημάτων τους, τα οποία θα είναι έτοιμα για νέες υποδομές και θα επιτρέψουν στο εργατικό δυναμικό να «αγκαλιάσει» αυτές τις αλλαγές», προσέθεσε ο ίδιος. «Το 2030 υπάρχουν δύο τινά: η εξάρτηση των ανθρώπων από την τεχνολογία, η οποία θα επιφέρει μια ουσιαστική συνειδητοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και το γεγονός ότι η επιχειρηματική νοοτροπία πρόκειται να αλλάξει ριζικά», εξηγεί ο κ. Μπάρτον. «Αυτό, σε συνδυασμό με την ικανότητα των μελλοντικών συστημάτων να προσφέρουν ταχύτητα, αποδοτικότητα και παραγωγικότητα θα φέρει στις βιομηχανίες νέες προοπτικές και δημιουργήσει νέους ρόλους». Όπως αναφέρεται στην έρευνα, οι άνθρωποι με ψηφιακές δεξιότητες θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες σε μια καλύτερη θέση εργασίας από τους μη έχοντες, αφού οι επιχειρήσεις θα χρειάζονται εργατικό δυναμικό με γνώσεις, σε ένα αυτοματοποιημένο περιβάλλον. Ωστόσο, η τεχνολογία δεν μπορεί, όσο προηγμένη κι αν είναι, να αντικαταστήσει την ανθρώπινη αντίληψη, αναφέρεται στην έρευνα. Αλλά, η διαδικασία εύρεσης εργασίας θα αλλάξει και η ανάληψη καθηκόντων θα σταματήσει να είναι απλά μια θέση αλλά θα επιτελεί ένα σοβαρό σκοπό, στόχος του οποίου θα είναι η ευημερία μιας επιχείρησης μέσω της χρήσης της τεχνολογίας. Κάτι τέτοιο, όπως επισημαίνεται στην έρευνα, θα συντελέσει ώστε οι επιχειρήσεις του μέλλοντος να αναζητήσουν τα κατάλληλα άτομα για τις κατάλληλες θέσεις εργασίας. newsbeast loading…

