Ιούλιος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

¨Όπως έχει, ήδη, γίνει γνωστό από την Τετάρτη 26 εώς Σάββατο 29 Ιουλίου πραγματοποιείται η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ στον Πεντάλοφο Κοζάνης με σεμινάρια, ομιλίες, συνεδρίες τηλεδιάσκεψης και στρόγγυλα τραπέζια με το κοινό. Παράλληλα έχουν προγραμματιστεί πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

Τις εκδηλώσεις συνδιοργανώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων την Πέμπτη 27 Ιουλίου θα επισκεφτεί και ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς τον Πεντάλοφο ,όπου μεταξύ άλλων, στις 7:00 μμ στην Αμφιθεατρική πλατεία θα μιλήσει σε σχετική εκδήλωση με θέμα: «Τα ευρυζωνικά δίκτυα και πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε» Καλωσορίζουμε τον Υπουργό στην περιοχή μας και υποστηρίζουμε τις προσπάθειες των συνδιοργανωτών και της τοπικής κοινωνίας, ώστε ο Πεντάλοφος και το Βόιο να βγουν από την κρίση και την αφάνεια, να επιβιώσουν και να πορευτούν ενισχυμένοι προς το μέλλον.

Γραφείο Τύπου

ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

This entry was posted on Τετάρτη, Ιούλιος 26th, 2017 at 17:06 and is filed under ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΚΟΖΑΝΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.