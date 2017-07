Ιούλιος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Παραδόθηκε σήμερα 26-7-2017 από τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας στην αρμόδια υπηρεσιακή επιτροπή παραλαβής, παρουσία του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. Ζήση Κιάκα, το νέο όχημα αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Γρεβενών. Η προμήθεια του καινούργιου οχήματος έγινε με διαγωνιστική διαδικασία και κόστισε 41.954 € από ιδίους πόρους του Δήμου Γρεβενών.













Το νέο όχημα από τις επόμενες ημέρες θα συνδράμει στο έργο του προσωπικού της καθαριότητας παρέχοντας την δυνατότητα του μεγαλύτερου φορτίου και της συντομότερης μετακίνησης τόσο στην πόλη όσο και στις κοινότητες του Δήμου Γρεβενών.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1283318605098997&id=909174112513450

This entry was posted on Τετάρτη, Ιούλιος 26th, 2017 at 17:42 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.