Ιούλιος 26th, 2017 by Σταματίνα

Ένα κοριτσάκι στη Νότια Αφρική που γεννήθηκε οροθετικό (δηλαδή είχε μολυνθεί με τον ιό του AIDS, τον HIV) προκάλεσε έκπληξη στους επιστήμονες καθώς φαίνεται να απαλλάχτηκε από τον ιό έπειτα από μόλις έναν χρόνο θεραπείας και ζει πλέον 8,5 χρόνια χωρίς καθόλου φαρμακευτική αγωγή. Οι οροθετικοί ασθενείς συνήθως χρειάζεται να συνεχίζουν δια βίου την αγωγή με αντιρετροϊκά φάρμακα προκειμένου να μη νοσήσουν από AIDS.



Αλλά το παιδί αυτό, το οποίο εξακολουθεί να μη λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, είναι σχεδόν δέκα ετών σήμερα και δεν εμφανίζει σημάδια της νόσου. Αυτή η περίπτωση και άλλες πρόσφατες, μεμονωμένες περιπτώσεις ύφεσης, προσφέρουν επιπλέον ελπίδα στους 37 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, οι οποίοι έχουν μολυνθεί με τον ιό που προκαλεί το AIDS. Ωστόσο, οι ειδικοί συνιστούν επιφυλακτικότητα εξηγώντας ότι η περίπτωση αυτή είναι εξαιρετικά σπάνια. «Είναι μια περίπτωση, η οποία προκαλεί περισσότερα ερωτήματα από αυτά που απαντά», δήλωσε η Λίντα-Γκέιλ Μπέκερ, ερευνήτρια στο Desmond Tutu HIV Centre της Νότιας Αφρικής και πρόεδρος της International AIDS Society, που πραγματοποιεί διεθνή διάσκεψη έρευνας στο Παρίσι αυτή την εβδομάδα. Το παιδί, η ταυτότητα του οποίου δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, συμμετείχε σε κλινική δοκιμή κατά την οποία οι ερευνητές εξέτασαν τις επιπτώσεις της θεραπείας σε οροθετικά βρέφη κατά τις πρώτες εβδομάδες της ζωής τους, στη συνέχεια διέκοψαν την θεραπεία και έπειτα ξεκίνησαν την αντιρετροϊκή θεραπεία (ART) και την παρακολούθηση για το αν τέθηκε υπό έλεγχο ο HIV. Το κοινό πρόγραμμα του ΟΗΕ για τον ιό του AIDS (HIV) ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι 19,5 εκατομμύρια άνθρωποι–περισσότεροι από τους μισούς εκ των 37 εκατομμυρίων ασθενών με HIV–λαμβάνουν αυτή τη στιγμή θεραπεία.



Στη μεγάλη πλειονότητα των ασθενών με HIV ο ιός πολλαπλασιάζεται στον οργανισμό τους αν σταματήσουν την θεραπεία, όμως αυτό δεν συνέβη με την 10χρονη, ανακοίνωσαν οι νοτιοαφρικανοί ερευνητές. Το κοριτσάκι κόλλησε τον ιό από την μητέρα του. Η θεραπεία ART ξεκίνησε όταν ήταν σχεδόν εννέα εβδομάδων, αλλά διακόπηκε σε ηλικία 40 εβδομάδων όταν ο ιός είχε κατασταλεί και το παιδί παρακολουθείτο τακτικά για το ενδεχόμενο υποτροπής. «Σε ηλικία 9,5 ετών, το παιδί ήταν κλινικά ασυμπτωματικό», είπαν οι ερευνητές. Η Σάρον Λιούιν, μια ειδικός του HIV στο πανεπιστήμιο της Μελβούρνης και συμπροεδρεύουσα του φόρουμ του IAS για την Θεραπεία του HIV και τον Καρκίνο, δήλωσε ότι η υπόθεση της μικρής ανοίγει ένα παράθυρο στον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να ελέγχει την αναπαραγωγή του HIV όταν διακόπτεται η θεραπεία. Ωστόσο, αναφορικά με την επιστημονική έρευνα για την ανακάλυψη θεραπείας για τον HIV και το AIDS–όπως είπε η ίδια στο Reuters–φαίνεται ότι απλώς επιβεβαιώνει προηγούμενες πληροφορίες για παρεμφερείς σπάνιες περιπτώσεις. «Γνωρίζουμε ότι πολύ σπάνια, ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία και την σταμάτησαν, στη συνέχεια κατάφεραν να ελέγξουν τον ιό». Η πανδημία του HIV/AIDS έχει στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 35 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως από την δεκαετία του 1980 που εμφανίστηκε. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

