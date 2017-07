Ιούλιος 26th, 2017 by Σταματίνα

Η κυβέρνηση καλεί επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για απόκτηση συσκευών και ηλεκτρονικών εφαρμογών πριν τις 27 Ιουλίου. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, με δεδομένο ότι δεν θα δοθεί παράταση στις προθεσμίες που προβλέπουν οι διατάξεις του σχετικού νόμου σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση αναμένεται να καλέσει επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για απόκτηση τερματικών συσκευών καθώς και ηλεκτρονικών εφαρμογών για την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής με κάρτα πριν τις 27 Ιουλίου.



Αναμένεται, την ίδια στιγμή, να τους επισημάνει ότι μπορούν να κάνουν τόσο χρήση τερματικών συσκευών όσο και ηλεκτρονικών εφαρμογών για την αποδοχή καρτών, όπως παρέχονται ήδη από την αγορά. Ειδικότερα, αρμόδιες πηγές της κυβέρνησης ανέφεραν ότι «τα υπουργεία Οικονομικών και Οικονομίας εντός της ημέρας ή το αργότερο έως αύριο Πέμπτη θα εκδώσουν εγκύκλιο, η οποία θα διευκρινίζει ότι όπως προβλέπει και ο σχετικός νόμος 4446/2016 για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα, γίνεται αποδεκτό το σύνολο των τερματικών συσκευών καθώς και των ηλεκτρονικών Διαδικτυακών εφαρμογών, που επιτρέπουν την αποδοχή πληρωμής με κάρτες, όπως διατίθενται από νομίμως αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών».



Ακόμη, η συγκεκριμένη εγκύκλιος -σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από τις αρμόδιες πηγές- θα διευκρινίζει ότι σε σχέση με τους ελέγχους και για μικρό χρονικό διάστημα, θα υπάρξει επιείκεια σε σχέση με τα πρόστιμα για τις περιπτώσεις όσων δεν διαθέτουν, αλλά έχουν ήδη απευθύνει αίτημα για απόκτηση τερματικού ή ηλεκτρονικής εφαρμογής πριν την καταληκτική ημερομηνία στις 27/7 και δεν έχουν ακόμη καταφέρει να τα προμηθευτούν, λόγω του μεγάλου όγκου των αιτημάτων που έχουν δεχτεί οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος). ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

