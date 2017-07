Ιούλιος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το έργο «Rural Broadband» του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες ανθρώπους που κατοικούν σε αγροτικές, ορεινές, νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές της Ελλάδας να διαθέτουν πλέον πρόσβαση σε υπηρεσίες γρήγορου διαδικτύου. Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) διοργανώνουν την «Εβδομάδα Ψηφιακής Ενημέρωσης», από τις 26 έως τις 29 Ιουλίου 2017, στον Πεντάλοφο Κοζάνης. Πρόκειται για ένα σύνολο δράσεων που περιλαμβάνει εργαστήρια εκμάθησης βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων για μαθητές, νέους και ενήλικες, ενημέρωση για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, καθώς και ανοιχτές συζητήσεις για την καλύτερη αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας. Οι παραπάνω δράσεις θα πλαισιώνονται καθημερινά από πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως μουσικές παραστάσεις, χορευτικά δρώμενα και προβολές ταινιών.

Η «Εβδομάδα Ψηφιακής Ενημέρωσης» δημιουργεί μια πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ των ψηφιακών τεχνολογιών και του πολίτη, αξιοποιώντας ηλεκτρονικές τάξεις, εργαστήρια, ομιλίες, συνεδρίες τηλεδιάσκεψης και στρογγυλά τραπέζια με το κοινό. Αναδεικνύοντας τα οφέλη της ευρυζωνικότητας, oι εκπαιδευτικές συνεδρίες περιλαμβάνουν πολλαπλούς τύπους μαθημάτων. Στις υβριδικές συνεδρίες ηλεκτρονικής μάθησης, οι μαθητές θα χρησιμοποιούν ένα σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικής μάθησης με τη βοήθεια ενός εκπαιδευτή. Τα στρογγυλά τραπέζια είναι συνεδρίες ερωτήσεων και απαντήσεων με τον γενικό πληθυσμό και θα διεξαχθούν σε δημόσιους χώρους, όπου οι εμπειρογνώμονες θα παρουσιάζουν και θα συζητούν με το κοινό τις ψηφιακές τεχνολογίες. Στις εκδηλώσεις συμμετέχουν ενεργά οι τοπικές κοινότητες. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το ΥΨΗΠΤΕ, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο μεταφέρει τη τεχνογνωσία του στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τη δημιουργία σεμιναρίων και προγραμμάτων για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών, με στόχο τη μείωση του ψηφιακού χάσματος, την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Περισσότερα στο digitalweek.eap.gr

