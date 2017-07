Ιούλιος 26th, 2017 by Σταματίνα

Κάθε ηλικία έχει τις δικές της διατροφικές ανάγκες, ανάλογα με το πως επηρεάζεται ο οργανισμός από το πέρασμα των ετών. Η κάθε δεκαετία στη ζωή μας δημιουργεί διαφορετικές ανάγκες.



Μεγαλώνοντας αλλάζουν οι προτεραιότητές μας, τα χόμπι και φυσικά οι διατροφικές μας συνήθειες. Αυτό αποτελεί τη φυσιολογική εξέλιξη όπως φυσιολογικό είναι να αλλάζουν και οι ανάγκες του οργανισμού μας. Κάθε ηλικία έχει τις δικές της ανάγκες, που βοηθούν τον οργανισμό να ανταπεξέλθει στην απαιτητική καθημερινότητα. Στην ηλικία των 20 Είναι η ηλικία που συνήθως είμαστε πιο ενεργοί και έχουμε υψηλό μεταβολισμό. Οπότε μπορούμε να τρώμε και περισσότερο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μια λύση είναι το junk food… Η έξτρα ενέργεια έρχεται με την Βιταμίνη Β. Ακόμη και η ακμή στα εφηβικά χρόνια έχει να κάνει με τη διατροφή. Στην ηλικία των 30 Είναι η κυρίως η εποχή της γονιμοποίησης αφού κατά μέσο όρο οι περισσότεροι άνθρωποι κοντά στα 30 θα φέρουν στον κόσμο ένα παιδί. Αυτό σημαίνει τέλος το κάπνισμα και το πολύ αλκοόλ, το οποίο επηρεάζει ακόμη και τη γονιμότητα της γυναίκας. Επίσης είναι η αρχή του στρες στην καθημερινότητα. Η επαγγελματική ζωή σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις στο σπίτι αυξάνουν τις ανάγκες κάτι που σημαίνει πως πρέπει να διαχειριστούμε το άγχος. Ισορροπήστε το σάκχαρο και προτιμήστε γεύματα πλούσια σε πρωτεΐνες. Στην ηλικία των 40 Εδώ ίσως το άγχος αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Ειδικά στις γυναίκες είναι η ηλικία κατά την οποία οι ορμόνες μπορεί να επηρεάσουν. Δώστε σημασία στην ποσότητα μαγνησίου, στοιχείο που παίζει σημαντικό ρόλο στη χαλάρωση των μυών, στον ύπνο αλλά και στη ρύθμιση των ορμονών.



Είναι επίσης η ηλικία κατά την οποία θα αρχίσουμε να παρατηρούμε τα πρώτα σημάδια γήρανσης. Προτιμήστε πολύχρωμα λαχανικά και βάλτε στα καθημερινά γεύματά σας αφού θα σας βοηθήσουν ιδιαίτερα με τις αρθρώσεις. Στην ηλικία των 50 Εδώ αρχίζει η προσοχή της καρδιάς. Τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδος. Η τακτική άσκηση, η σωστή δοσολογία αλατιού στη διατροφή μας και πολλά λαχανικά και φρούτα βοηθούν αφού προσφέρουν αντιοξειδωτικά στον οργανισμό, απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του. Επίσης είναι η ηλικία όπου επηρεάζεται και η όραση. Σπανάκι, καλαμπόκι, μπρόκολο όπως και οι κίτρινες πιπεριές βοηθούν αποτελεσματικά. Στην ηλικία των 60 Η περίοδος όπου τα οστά χρειάζονται φροντίδα, τόσο στις γυναίκες όσο και στους άντρες. Το ασβέστιο και η Βιταμίνη D βοηθούν αποτελεσματικά. Εκτός από τα γαλακτοκομικά προϊόντα, βοηθούν επίσης τα πράσινα λαχανικά και τα καρύδια. Μην φοβηθείτε την άσκηση με βάρη αφού έχει αποδειχθεί πως η προπόνηση τέτοιου τύπου προσφέρει σημαντική ενίσχυση. Στην ηλικία των 70 Μεγαλώνοντας ακόμη περισσότερο αρχίζει να χάνεται η μυική δύναμη. Το περπάτημα, ο χορός και οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να βοηθήσει στην μυική ενδυνάμωση και την κινητικότητα των αρθρώσεων. Τροφές πλούσιες σε ωμέγα-3s βοηθούν στην μνήμη. Τα ψάρια αλλά και τα αυγά είναι οι καλύτερες εγκεφαλικές τροφές.

