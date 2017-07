Ιούλιος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αυστηρό μήνυμα ότι η τρίτη αξιολόγηση έρχεται και ότι το… ποδήλατο -δηλαδή οι μεταρρυθμίσεις- πρέπει να συνεχιστεί έστειλε ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί από την Αθήνα όπου πραγματοποιεί επίσκεψη. Ο Ευρωπαίος επίτροπος βρίσκεται από το πρωί στην ελληνική πρωτεύουσα, όπου και πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους επέστησε και πάλι την προσοχή για τον δρόμο που έχει μπροστά της η Ελλάδα για να βγει από τα Μνημόνια. Συγκεκριμένα, ερωτώμενος από δημοσιογράφους αν «ο δρόμος θα είναι ευκολότερος από εδώ και μπρος έως την έξοδο του προγράμματος», ο κ. Μοσκοβισί απάντησε: «Ο δρόμος ήδη υπήρξε πολύ δύσκολος. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα ζητήσουμε για το υπόλοιπο πρόγραμμα νέα μέτρα τόσο δύσκολα όσο εκείνα που ήταν αναγκαία για την ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης. Αλλά δεν πρέπει να σταματήσουμε το ποδήλατο, πρέπει να συνεχίσουμε με προσπάθειες, με μεταρρυθμίσεις. Η γ’ αξιολόγηση αφορά υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που ήδη έχουν υιοθετηθεί, συν κάποιες μεταρρυθμίσεις που μπορούν να επιλεχθούν. Άλλα έχουν ήδη γίνει, αλλά κανείς δεν πρέπει να πιστεύει ότι όλα έχουν γίνει και έτσι πρέπει να είμαστε σε πολύ σοβαρή, συνειδητή, συλλογική, σχεδιασμένη προσέγγιση του υπόλοιπου προγράμματος, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, έχουμε κάνει πολύ δυσκολότερα. Αλλά μη χαλαρώσουμε πολύ. Ας συγκεντρωθούμε, ας δουλέψουμε μαζί, και νομίζω ότι αυτό είναι και το πνεύμα του Αλέξη Τσίπρα και τελικά οι ελληνικές Αρχές και οι Έλληνες πολίτες μπορούν να βασίζονται ότι η Κομισιόν θα είναι εκεί». Ο κ. Μοσκοβισί είπε ακόμη ότι είχε μια καλή συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα. «Είμαι ευτυχής που είμαι στην Ελλάδα σήμερα, αυτή την ιδιαίτερα μέρα, μια μέρα μετά την επέτειο της επιστροφής της Ελλάδας στη Δημοκρατία, που ήταν πολύ σημαντική γιατί σήμανε επίσης και την επιστροφή της στην Ευρώπη. Αλλά και διότι σήμερα η Ελλάδα επιστρέφει στις αγορές», προσέθεσε. Αναφερόμενος στην έξοδο στις αγορές, ο Ευρωπαίος Επίτροπος σημείωσε: «Πρόκειται για μια επιτυχία που ακολουθείται από καλά σημάδια: μια καλή συμφωνία στο Eurogroup, η έξοδος της Ελλάδας από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, η συμφωνία επί της αρχής με το ΔΝΤ, η κατάσταση η ίδια βελτιώνεται, Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη είναι πολύ καλύτερες. Συνεπώς, η εμπιστοσύνη επανέρχεται και χρειάζεται να εργαστούμε μαζί, χέρι-χέρι, με την ελληνική κυβέρνηση για να χτίσουμε τη διαδικασία που θα οδηγήσει σε μια έγκαιρη, επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος. Στο τέλος η Ελλάδα θα γίνει μια κανονική χώρα μέσα στην Ευρωζώνη». Μίλησε, δε, και για success story: «Πρέπει να οικοδομήσουμε μια ιστορία επιτυχίας. Δύο χρόνια πριν είχαμε ένα δραματικό καλοκαίρι, δύο χρόνια μετά είμαστε ένα βήμα πριν από το να οικοδομήσουμε μια ιστορία επιτυχίας. Και μια ιστορία επιτυχίας για την Ελλάδα θα είναι μια ιστορία επιτυχίας για την Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι έχουμε αφιερώσει τόσο πολλή ενέργεια για να βρούμε μια λύση μαζί με την Ελλάδα. Αναγνωρίζουμε ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν κάνει πολλές θυσίες, τώρα είναι για εκείνους να δουν τα οφέλη γι’ αυτές τις θυσίες τους, με μια αναμορφωμένη οικονομία, με μια ισχυρότερη κοινωνία και μια χώρα που έχει αποκαταστήσει την αξιοπιστία της. Διαβεβαίωσα τον κ. Τσίπρα ότι η Κομισιόν, όπως πάντα, είναι έτοιμη να εργαστεί ώστε να δημιουργήσει μια διαδικασία -μίλησα για ένα σχέδιο, που μπορεί να είναι το σχέδιο για αυτή την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος. Οι Έλληνες πολίτες και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να ξέρουν ότι η Κομισιόν είναι ισχυρός φίλος και σύμμαχος της Ελλάδας και θέλουμε να βοηθήσουμε πραγματικά για να φτάσουμε εκεί και η συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Κομισιόν θα είναι εξίσου ισχυρή και στο μέλλον όπως και στο παρελθόν».

Φωτογραφίες: Intime News iefimerida

This entry was posted on Τετάρτη, Ιούλιος 26th, 2017 at 08:12 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.