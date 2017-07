Ιούλιος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σε ασυδοσία οδηγούν διατάξεις του νομοσχεδίου που προωθεί η κυβέρνηση για τις αλλαγές στα ΑΕΙ. Μερικές από τις… «νεωτερικότητες» που φιλοδοξεί να επιβάλλει το ν/σ είναι ότι οι φοιτητές, μέσω του εκπροσώπου τους, θα κρίνουν τι θα διδάσκονται, θα έχουν λόγο για τα συγγράματά τους και θα αξιολογούν τα μεταπτυχιακά τους προγράμματα. Οι προβλέψεις του νομοσχεδίου, σύμφωνα με την «Καθημερινή» προκαλούν σκωπτικά σχόλια μεταξύ της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο Οι προπτυχιακοί φοιτητές θα ψηφίζουν στη συνέλευση του τμήματος για όλα τα θέματα πλην αυτών του δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών. Δηληδή θα ψηφίζουν για την αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου για το οποίο έχει διοριστεί ένας πανεπιστημιακός, θα έχουν λόγο για την οργάνωση κοινών μαθημάτων του τμήματος με άλλα τμήματα της ίδιας ή άλλης σχολής, θα κρίνουν την ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου στα μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού.

Οι εκπρόσωποι των φοιτητών διά της ψήφου τους θα εγκρίνουν τα συγγράμματα για κάθε μάθημα, θα συναποφασίζουν για τη μετακίνηση πανεπιστημιακών από και προς το τμήμα.

Θα έχουν λόγο εκπρόσωποι των φοιτητών στην απονομή τίτλων επίτιμου διδάκτορα, ομότιμου και επίτιμου καθηγητή.

Η Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή που ορίζει η κοσμητεία για την αξιολόγηση των μεταπτυχιακών, θα διευρυνθεί και από 5μελής θα γίνει εξαμελής. Το έκτο μέλος θα είναι ο εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών της σχολής ο οποίος θα έχει λόγο για να κρίνει εάν είναι καλό ένα μεταπτυχιακό οποιασδήποτε σχολής όπως και τις διδακτορικές σπουδές. Αντιδράσεις φορέων στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Τις αλλαγές στη λειτουργία των μεταπτυχιακών, στην εκλογή αντιπρυτάνεων, καθώς και το πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ, έθεσαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της σημερινής, δεύτερης συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, οι φορείς που κλήθηκαν να τοποθετηθούν για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας, για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα, για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ), από την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών, η Μαρία Κωνσταντοπούλου εξέφρασε την ανησυχία της για τις «γενικές ρυθμίσεις» που αφορούν στη συνδιοργάνωση μεταπτυχιακών μεταξύ ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων, σε συνδυασμό με τα «ασφυκτικά» ποσοστά συμμετοχής ερευνητών σ’ αυτά. «Περιορίζεται η δυνατότητα συμμετοχής ερευνητών», είπε κ. Κωνσταντοπούλου, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχουν ουσιαστικές ρυθμίσεις για τον Ενιαίο Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας». Για «υπερνομοθέτηση» έκανε λόγο ο Γιάννης Ιωαννίδης, από τη σύνοδο προέδρων ερευνητικών κέντρων και τόνισε πως «χρειαζόμαστε κανόνες λειτουργίας, αλλά όχι μέχρι τελικής πτώσεως». Επίσης, εκ μέρους της ανεξάρτητης αρχής διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), η Νικολέτα Παϊσίδου χαρακτήρισε «ιδιότυπο» το σύστημα αξιολόγησης των ΠΜΣ που προβλέπεται από το νομοσχέδιο και εξέφρασε την ανησυχία υποβάθμισης της ΑΔΙΠ. «Γιατί να υπάρξει ένας νέος θεσμός αξιολόγησης, ενώ υπάρχει ανεξάρτητη αρχή με εμπειρία στην αξιολόγηση ιδρυμάτων σε εθνικό επίπεδο, με ενιαία, διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια;» αναρωτήθηκε η κ. Παϊσίδου. Παράλληλα δε, προέβλεψε πως οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων με το ΕΣΕΚΑΑΔ θα δημιουργήσουν δυσλειτουργίες. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις της συνόδου των πρυτάνεων και της ΠΟΣΔΕΠ, που υπογράμμισαν τον κίνδυνο υποβάθμισης της ΑΔΙΠ και τόνισαν την ανάγκη κάθε πανεπιστήμιο να καθορίζει τα ΠΜΣ του ανάλογα με τις ανάγκες του. Πάντως, από την πλευρά του ΕΣΕΚΑΑΔ, ο Σπύρος Γεωργάτος εξέφρασε την άποψη ότι αποτελεί «διασφάλιση εξωστρέφειας» η αξιολόγηση από την ΑΔΙΠ, το ΕΣΕΚΑΑΔ και τα περιφερειακά συμβούλια – φορείς που χαρακτήρισε «συμπληρωματικούς». Για το ζήτημα της εκλογής αντιπρυτάνεων σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο από τους πρυτάνεις, η πρόεδρος της συνόδου των πρυτάνεων, Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, επισήμανε ότι «η εμπειρία δείχνει ότι δεν θα πάνε μπροστά με αυτό το σχήμα» τα ιδρύματα. «Φοβόμαστε ότι δεν θα δουλέψει το ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Μακάρι να κάνουμε λάθος», πρόσθεσε ο Στάθης Ευσταθόπουλος, από την ΠΟΣΔΕΠ. Για τους ΕΛΚΕ, εκ μέρους της ΕΕΕ η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι το καινούριο πλαίσιο δεν ενισχύει τη διαφάνεια, ούτε τον μηχανισμό ελέγχου, αλλά αντίθετα αποθαρρύνει τους ερευνητές από την υλοποίηση έργων. Ωστόσο, η κ. Κυριαζοπούλου ανέφερε ότι για τους ΕΛΚΕ «φτάσαμε σε ό,τι καλύτερο μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή», προσθέτοντας ότι αναμένεται περαιτέρω ρύθμιση.

Γαβρόγλου: «Θεσπίζουμε βαθιά ακαδημαϊκούς κανόνες» Από την πλευρά του, ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, χαιρέτησε αρχικά το γεγονός ότι οι φορείς τοποθετήθηκαν «πέρα από τις κραυγές και το μαύρο-άσπρο», με τις διαφωνίες τους. Όσον αφορά στα μεταπτυχιακά, ο κ. Γαβρόγλου επισήμανε ότι οι κανόνες που μπαίνουν είναι «βαθιά ακαδημαϊκοί», σε μια προσπάθεια να δοθεί το ακαδημαϊκό πλαίσιο λειτουργίας, από το οποίο, όπως ανέφερε, «τα ιδρύματα πολλές φορές δεν προστάτευσαν τον εαυτό τους». Επίσης, χαρακτήρισε «μέρος κοινωνικής πολιτικής» της κυβέρνησης την πρόβλεψη για απαλλαγή διδάκτρων όσων έχουν οικονομικές δυσκολίες. Για τους ΕΛΚΕ δε, τόνισε ότι το ισχύον καθεστώς για τις προμήθειες, δεν μπορεί να συνεχιστεί, και προανήγγειλε τη συνέχεια ρυθμίσεων για τους ειδικούς λογαριασμούς. «Δεν τελειώνουμε, σχεδόν αρχίζουμε», είπε χαρακτηριστικά. iefimerida

This entry was posted on Τετάρτη, Ιούλιος 26th, 2017 at 11:52 and is filed under ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.