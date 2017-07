Ιούλιος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με σχόλια που κυμαίνονται από αιχμηρά έως επιφυλακτικά και θετικά αλλά και προβληματισμούς υποδέχθηκαν κορυφαία γερμανικά και γαλλικά ΜΜΕ την απόπειρα της Ελλάδα για έξοδο στις αγορές. Το περιοδικό Spiegel στην ηλεκτρονική του έκδοση αναφέρει σχετικά με τη δοκιμαστική έξοδο της Ελλάδας στις αγορές: «Επιστροφή του προβληματικού παιδιού: Η Ελλάδα θέλει να αντλήσει και πάλι χρήματα από διεθνείς επενδυτές. Πρόκειται για μια δοκιμή για το εάν η Αθήνα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μπορεί να σταθεί και πάλι μόνη της στα πόδια της».

Η Süddeutsche Zeitung γράφει:«Περίπου ένα χρόνο πριν την ολοκλήρωση του τρίτου πακέτου διάσωσης, η Ελλάδα τολμά να επιστρέψει στις αγορές. Μετά από μια διακοπή τριών ετών, η ταλαιπωρημένη χώρα θέλει να εκδώσει και πάλι ένα ομόλογο πενταετούς διάρκειας, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η κυβέρνηση στην Αθήνα. Για το λόγο αυτό επιφόρτισε έξι τράπεζες, οι οποίες δραστηριοποιούνται διεθνώς, Deutsche Bank, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs και HSBC. Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια δανεισμού της χώρας από το 2014, όταν η Ελλάδα άντλησε χρήματα δυο φορές από τις αγορές πριν αντιμετωπίσει και πάλι οικονομικά προβλήματα». Η Frankfurter Allgemeine Zeitung σχολιάζει για το ίδιο θέμα: «Η επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές είναι ένας θρίαμβος για τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο. Και οι δυο δεν μπορούσαν να αντισταθούν στην πρώτη ευκαιρία για έκδοση ενός πενταετούς ομολόγου. Όχι όμως χωρίς λόγο ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας και ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι εφιστούσαν την προσοχή την προηγούμενη εβδομάδα. Το νέο ελληνικό ομόλογο είναι μια δοκιμή. Θα μπορούσε να γίνει σύμβολο επιτυχίας της εξυγίανσης, εάν οι προοπτικές για την ελληνική οικονομία συνεχίσουν να βελτιώνονται και εάν η αξία των νέων αξιόγραφων αυξάνεται. Τι θα συμβεί όμως εάν καθυστερήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις, εάν αναβληθούν οι μεταρρυθμίσεις και εάν στην κυβέρνηση ξεσπάσουν νέες ιδεολογικές συγκρούσεις; Μόλις οι πρώτοι επενδυτές των νέων ομολόγων αρχίσουν να αμφιβάλουν, οι επιπτώσεις θα φανούν στον Τσίπρα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναλαμβάνει ένα ρίσκο. Στο τέλος όμως ίσως είναι για καλό εάν ο Τσίπρας στηριχθεί και από την ετυμηγορία των αγορών».

Γαλλικός Τύπος: Τεστ υψίστης σημασίας για την εμπιστοσύνη των αγορών, το πρώτο ελληνικό ομόλογο Στην απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να εκδώσει ομόλογα αναφέρεται απογευματινό δημοσίευμα της οικονομικής «La Tribune» στην ηλεκτρονική της σελίδα, ενώ το περιοδικό «Le Point» κάνει λόγο για «τεστ υψίστης σημασίας για την εμπιστοσύνη των αγορών σε μια χώρα που θα μπορούσε επιτέλους να αναρρώσει». Αναλυτικότερα, η «La Tribune» αναφέρει ότι «εμπειρογνώμονες έκριναν σκόπιμο να γίνει μια δοκιμή με τις αγορές, παρ’ ότι για την ώρα και έως το 2018, η χώρα δεν έχει ανάγκη, διότι επωφελείται από ένα σχέδιο βοήθειας, ευρωπαϊκό και του ΔΝΤ». Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Έλληνα υπουργού Οικονομικών που δόθηκε στη δημοσιότητα στο ελληνικό χρηματιστήριο, η Αθήνα ανακοίνωσε «την πρόθεσή της να προσφέρει ένα ομόλογο με λήξη το 2022. Η προσφορά θα γίνει αύριο 25 Ιουλίου, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς και έναν διακανονισμό προβλέπεται για την 1η Αυγούστου», αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα. Προσθέτει ότι το ελληνικό κράτος «έχει δώσει εντολή στις τράπεζες : BNP (γαλλική), Bank of America Merril Lynch, Citi, Deutsche Bank και HSBC να προχωρήσουν στη διαδικασία έκδοσης ενός νέου ομολόγου πενταετούς διάρκειας και με επίτοκο 4,75%. Η απόφαση έρχεται μετά τη συμφωνία του ΔΝΤ την περασμένη εβδομάδα για τη μελλοντική συμμετοχή του στο σχέδιο βοήθειας για την Ελλάδα και την ανακοίνωση της προοπτικής αύξησης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τον οίκο αξιολόγησης SP Global Ratings. Το δημοσίευμα, τέλος, αναφέρεται στην επίσκεψη του Επιτρόπου Μοσκοβισί στην Αθήνα και στις δηλώσεις του ότι «διαφαίνεται φως» μετά τα δύσκολα χρόνια που πέρασε η χώρα, «που όμως σήμερα τα πράγματα είναι πολύ-πολύ καλύτερα». «Χρέος: η Ελλάδα του Τσίπρα επιστρέφει στις αγορές» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος στις ηλεκτρονικές σελίδες του περιοδικού «Le Point». Με βάση τις σχετικές πληροφορίες του γαλλικού πρακτορείου AFP, το δημοσίευμα δίνει την είδηση για το πρώτο ομόλογο εδώ και τριετία. Το χαρακτηρίζει ως «ένα τέστ υψίστης σημασίας για την εμπιστοσύνη των αγορών σε μια χώρα που θα μπορούσε επιτέλους να αναρρώσει». Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, εδώ και μία εβδομάδα υπήρχε πλήρης έξαψη γύρω από το θέμα. «Είναι η κατάλληλη στιγμή» φέρεται να δηλώνει ο διευθυντής του ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Κλάους Ρέγκλιν. Επίσης, αναφέρει πως ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας κρίνει ότι «η κυβέρνηση θα έπρεπε να υλοποιήσει πρώτα δυο ή τρεις εμβληματικές ιδιωτικοποιήσεις» και ο Μάριο Ντράγκι της ΕΚΤ πως φέρεται επίσης να σημειώνει ότι «θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες». Πριν επισκεφθεί την Αθήνα ο επίτροπος Μοσκοβισί είχε δηλώσει ότι η Ελλάδα «έχει δημιουργήσει τις συνθήκες εμπιστοσύνης» και είχε χαιρετήσει «επιτέλους το φως στην άκρη της λιτότητας». Η ανάπτυξη αναμένεται να φθάσει το 2,1% το 2017, πρωτοφανές και πρωτάκουστο από την αρχή της κρίσης, υπογραμμίζει το δημοσίευμα. iefimerida

