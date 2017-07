Ιούλιος 25th, 2017 by Σταματίνα

Πριν από λίγες ημέρες, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, Ελενα Πολυκάρπου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ιστορία.



Μια ιστορία που κουβαλά ένα μήνυμα ελπίδας για όλες τις γυναίκες που προσπαθούν να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί αλλά συναντούν στο δρόμο τους δυσκολίες. H Έλενα Πολυκάρπου αποφάσισε να προχωρήσει σε διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης για να φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της. Αγόρασε τα απαραίτητα φάρμακα αλλά τελικά δεν τα χρειάστηκε ποτέ. Οπως η ίδια έγραψε στην ανάρτησή της στο Facebook, έμαθε ότι είναι έγκυος τρεις μέρες αφότου είχε αγοράσει τα φάρμακα. H ίδια ανακοίνωσε ότι έχει την πρόθεση να χαρίσει τα φάρμακα της εξωσωματικής γονιμοποίησης που αγόρασε σε ένα ζευγάρι που αντιμετωπίζει πρόβλημα υπογονιμότητας. Η Έλενα Πολυκάρπου μιλά στο BOVARY.GR στέλνοντας το δικό της μήνυμα: «Αυτό που θέλω να πω σε όλες τις γυναίκες είναι να μην το βάζουν κάτω στην πρώτη δυσκολία. Σε πρώτη φάση είναι απαραίτητο να γίνονται όλες οι εξετάσεις για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με ειλικρίνεια. «Εχουμε ένα θέμα και θα τα καταφέρουμε» αυτό είπα κι εγώ στον εαυτό μου. Η εξωσωματική γονιμοποίηση δεν είναι κάτι «κολλητικό», δεν θα πρέπει να κρύβεται. Πρέπει να λέμε την αλήθεια. Για να μπει μια γυναίκα σε διαδικασία να κάνει εξωσωματική γονιμοποίηση σημαίνει ότι έχει παλέψει πάρα πολύ. Τα παιδιά της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι «παιδιά επιλογής», έρχονται στον κόσμο συνειδητοποιημένα». Δεν το βάζουμε κάτω, λοιπόν!». «Σήμερα είναι η επέτειος του γάμου μας με το αγόρι μου. 8 χρόνια γάμου. 8 χρόνια γεμάτα και αποφασίσαμε να μοιραστούμε μαζί σας μια ιστορία. Όλα ξεκίνησαν από αυτά τα κουτιά. Πολλές από εσάς ξέρετε τι είναι. Άλλες πάλι δεν τα χρειαστήκατε ποτέ. Η κόρη μας, Βασιλική, ήρθε στην ζωή μας πριν περίπου από 6μιση χρονιά φυσιολογικά,χωρίς καμία προσπάθεια. Μετά από χρόνια, αποφασίσαμε ότι θέλουμε ένα δεύτερο παιδάκι γιατί είχαμε να δώσουμε αγάπη και γιατί η ζωή περνάει πιο όμορφα όταν έχεις έναν αδερφό η μια αδερφή. Εκεί, λοιπόν, κατάλαβα ότι εγώ έχω ένα πρόβλημα και δεν θα μπορούσα να κάνω εύκολα ένα δεύτερο παιδάκι. Ο χρόνος δεν με έπαιρνε όποτε αποφασίσαμε να μπούμε στην διαδικασία της εξωσωματικής και το είπα παντού. Δεν είναι κάτι κολλητικό, δεν είναι κάτι που πρέπει να κρύβεται…Μην ντρέπεστε να πείτε την αλήθεια…Έτσι λοιπόν είπαμε καταρχήν την αλήθεια στην Βασιλική. Της είπαμε, όμως, ότι δεν θα το βάλουμε κάτω και ότι θα κάνουμε ότι μπορούμε για να τα καταφέρουμε…Κάναμε ότι χρειάστηκε. Πήρα τα φάρμακα για να κάνουμε την προσπάθειά μας και ενώ τα αγοράσαμε μετά από 3 μέρες ανακάλυψα ότι ο Θεός μας έστειλε αυτό που τόσο πολύ θέλαμε: ένα μωράκι… Σκεφτήκαμε να επιστρέψουμε τα φάρμακα και να πάρουμε πίσω τα χρήματα αλλά μετά αποφασίσαμε με τον Πέτρο να χαρίσουμε αυτά τα φάρμακα σε μια γυναίκα που τα έχει απόλυτη ανάγκη γιατί για να τα πήραμε για κάποιο λόγο ήρθαν στα χέρια μας.



Έτσι, αποφάσισα να σας γράψω την ιστορία μας για να βρω αυτήν την γυναίκα που θα της δώσω τα φάρμακα άλλα και για να βοηθήσω αρκετές γυναίκες μέσα από την δίκη μου ιστορία. Περίπου 3 χρόνια παλέψαμε, δεν το βάλαμε κάτω είπαμε την αλήθεια στο παιδί μας και στους φίλους μας. Μην ντρέπεστε να μιλήσετε: η υπογονιμότητα δεν κολλάει και δεν είναι ντροπή…τρία ευχαριστώ στον άντρα της ζωής που ήταν δίπλα μου στα δύσκολα και δεν έχασε ποτέ την πίστη του, που με άντεξε στα πολύ δύσκολα, στις αγωνίες στα νεύρα και στα κλάματα…Στις 38 μέρες που έμεινα στο κρεβάτι, σε εξετάσεις πολύ δύσκολες. Στην κόρη μου Βασιλική που της είπαμε όλη την αλήθεια και μου έλεγε πάντα «Μαμά εμείς είμαστε δυνατοί και θα τα καταφέρουμε», αλλά πάνω από όλα στην καλύτερη γιατρό του κόσμου, Παναγιώτα Βαρνάβα, για την υπομονή, την αντοχή, την αγάπη, τη στήριξη, το κράτημα του χεριού μου σε πολλές δύσκολες εξετάσεις. Αν δεν την είχαμε αυτή την γιατρό μπορεί να μην τα καταφέρναμε…Αναμένω inbox κορίτσια που θέλουν να κάνουν εξωσωματική και δεν μπορούν να την κάνουν γιατί δεν έχουν τα χρήματα…Σας ευχαριστώ και ελπίζω να βρούμε αυτό το μοναδικό ζευγάρι!» bovary loading…

