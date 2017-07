Ιούλιος 25th, 2017 by Σταματίνα

Η Ελλάδα επιστρέφει σήμερα στις αγορές ύστερα από τριετή απουσία με την έκδοση πενταετούς ομολόγου, σημειώνει το αμερικανικό δίκτυο CNBC τονίζοντας ότι οι αναλυτές έχουν μεν επιδοκιμάσει τη χρονική συγκυρία αλλά επισημαίνουν ότι η χώρα βρίσκεται ακόμη στα χέρια των διεθνών πιστωτών της. Η σημερινή έκδοση του ομολόγου αποτελεί ορόσημο για την ελληνική οικονομία, σημειώνεται στο δημοσίευμα. Η Αθήνα βγήκε στις αγορές το 2014, αναφέρει το CNBC, επισημαίνοντας ότι λίγο αργότερα η χώρα ζήτησε το τρίτο πακέτο βοήθειας. Η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αυτή η φορά είναι διαφορετική και ότι η Αθήνα βλέπει φως στην άκρη του τούνελ, αναφέρεται στο δημοσίευμα. Οι αναλυτές έχουν χαιρετίσει τη χρονική συγκυρία για την Ελλάδα. Οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης και οι διεθνείς πιστωτές έχουν επισημάνει κάποιες βελτιώσεις στην οικονομία τους τελευταίους μήνες. Η Moody’s ανέφερε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι η οικονομική ανάπτυξη και τα δημόσια οικονομικά είναι σε ένα πιο βιώσιμο μονοπάτι ενώ την Παρασκευή η Standard and Poor’s αναθεώρησε τις προοπτικές για το αξιόχρεο της χώρας σε ‘θετικές’ από ‘σταθερές’. «Κατά την άποψη μας, η χρονική συγκυρία είναι ευνοϊκή από μακροοικονομική άποψη και από τη σκοπιά της αγοράς.



Πρώτον, οι κίνδυνοι χρηματοδότησης/ρευστότητας για το υπουργείο Οικονομικών είναι περιορισμένοι μετά την εκταμίευση της δόσης των 8,5 δισεκ. ευρώ και το πρωτογενές πλεόνασμα που καταγράφει η κυβέρνηση από το 2015», ανέφερε σε σημείωμα ο Αντόνιο Γκαρθία Πασκουάλ, επικεφαλής οικονομολόγος της Barclays για την Ευρώπη. Δήλωσε επίσης ότι η ανάπτυξη επέστρεψε το πρώτο τριμηνο του έτους και συνολικά υπάρχει εντονότερο ενδιαφέρον στην αγορά για την Ελλάδα. Η χρονική συγκυρία θα μπορούσε ενδεχομένως να ευνοήσει την Αθήνα, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ίσως συμπεριλάβει το ελληνικό χρέος στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE) πριν η ΕΚΤ ανακοινώσει τα σχέδιά της για την περιστολή του συγκεκριμένου προγράμματος, σημειώνει το CNBC. «Υπάρχει το ερώτημα του QE. Η πώληση σημαίνει ότι είναι ένα βήμα πιο κοντά στο να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα της ΕΚΤ, αλλά επίσης η ΕΚΤ είναι ένα βήμα πιο κοντά στην περιστολή του προγράμματος. Από αυτή την άποψη, η χρονική συγκυρία δεν είναι τέλεια», σχολίασε ο Κλάους Βίστεσεν, επικεφαλής οικονομολόγος για την ευρωζώνη στην Pantheon Macroeconomics. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

