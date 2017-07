Ιούλιος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΣΕΛΙ, με ιστορία πάνω από 25 χρόνια, αναβλύζει από πηγή φυσικής ροής σε ποσότητες που η ίδια η φύση επιλέγει, γι’ αυτό και είναι περιορισμένης παραγωγής. Κάθε πολύτιμη σταγόνα του αναβλύζει από τα εύφορα και πολύχρωμα οροπέδια του Βερμίου, ένα από τα βουνά της Ελλάδας με έντονη βιοποικοιλότητα και σπάνια πανίδα και χλωρίδα. Το Φυσικό μεταλλικό νερό ΣΕΛΙ που εμφιαλώνεται στην πηγή φυσικής ροής του με τα υψηλότερα standards ασφάλειας και υγιεινής, κέρδισε φέτος το βραβείο Crystal Award / Κρυστάλλινης Γεύσης στο διεθνή διαγωνισμό iTQi, την ανώτερη διάκριση που απονέμεται αποκλειστικά σε επιλεγμένα προϊόντα που πετυχαίνουν για τρεις συνεχόμενες χρονιές να συγκεντρώσουν 3 χρυσά αστέρια για την εξαιρετική ποιότητά και γεύση τους. Οι διακρίσεις για το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΣΕΛΙ συνεχίζουν με το Χρυσό Βραβείο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο διαγωνισμό που διοργανώθηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο Ποιότητας, Monde Selection. Πολυβραβευμένο σε διεθνείς διαγωνισμούς για τη γεύση και την ποιότητα του, το Φυσικό μεταλλικό νερό ΣΕΛΙ είναι νέα σας premium επιλογή…κάθε μέρα. seli.gr

This entry was posted on Τρίτη, Ιούλιος 25th, 2017 at 09:02 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.