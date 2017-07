Ιούλιος 25th, 2017 by Σταματίνα

Το Ίδρυμα Agnelli στην Ιταλία έχει μετατρέψει την ιστορική έδρα του στο Τορίνο σε ένα προηγμένο κτίριο γραφείων του Internet of Things (IoT), το οποίο καταδεικνύει με ποιους τρόπους η ψηφιοποίηση μετατρέπει τους συμβατικούς χώρους εργασίας στους έξυπνους χώρους εργασίας του μέλλοντος. Το νέο γραφείο έκτασης 3.000 m2 χώρων συνεργασίας άνοιξε στα μέσα Ιουνίου.



Το έργο υλοποίησε την ιδέα των αρχιτεκτόνων του γραφείου Carlo Ratti Associati για τον εμβληματικό χώρο του Ιδρύματος Agnelli: τη δημιουργία βέλτιστων συνθηκών εργασίας στο κτίριο σε πραγματικό χρόνο μέσω του γεω-εντοπισμού των ατόμων που κινούνται μέσα στο συγκρότημα. Αυτό σημαίνει αποτελεσματικότερη διαχείριση των συστημάτων του κτιρίου καθώς και μεγαλύτερη άνεση για τους ανθρώπους από την άποψη της θέρμανσης, της ψύξης, της σκίασης, του φωτισμού, της πρόσβασης και της διαθεσιμότητας του χώρου. «Οι έξυπνες συσκευές παράγουν τεράστια ποσά δεδομένων κάθε μέρα, κάθε ώρα και κάθε δευτερόλεπτο. Με τα σωστά ψηφιακά εργαλεία είναι δυνατή η αξιοποίηση των δεδομένων και η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον όπως ποτέ άλλοτε. Η ιδέα του γραφείου Carlo Ratti Associati για το Ίδρυμα Agnelli είναι η ιδανική ιδέα για εμάς», λέει ο Federico Golla, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Siemens Ιταλίας. Εκατοντάδες αισθητήρες ελέγχουν όλα τα είδη δεδομένων των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της θέσης όσων βρίσκονται μέσα στα κτήρια αυτά, χωρίς όμως να τους ταυτοποιούν. Οι αισθητήρες ελέγχουν συνεχώς τις θερμοκρασίες, τη συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα και τη διαθεσιμότητα των αιθουσών συνεδριάσεων. Έχει εγκατασταθεί ένα σύστημα εσωτερικού εντοπισμού τριών αξόνων που βασίζεται σε smartphones και εξατομικευμένες ετικέτες. Ανιχνεύει και επικοινωνεί την παρουσία όσων βρίσκονται στο χώρο και εντοπίζει δεδομένα, ενεργοποιώντας αυτόματα την κατάλληλη αντίδραση των εγκαταστάσεων του κτηρίου.



Το σύστημα εσωτερικής τοποθέτησης ενσωματώνεται στο Desigo CC, το σύστημα διαχείρισης κτηρίων της Siemens που παρακολουθεί το κλίμα, το φωτισμό, τον έλεγχο πρόσβασης, το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και τους συναγερμούς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κράτηση αίθουσας συνεδριάσεων. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να προσαρμοστούν σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Το εύχρηστο σύστημα έχει ένα interface σε στυλ παιχνιδιού και διατίθεται μέσω μιας εφαρμογής για τα άτομα που βρίσκονται στο κτίριο. Η εφαρμογή επιτρέπει στους ενοίκους να έχουν πρόσβαση στο κτίριο, να αλληλεπιδρούν με τους συναδέλφους τους και να κλείνουν αίθουσες συνεδριάσεων, καθώς και να εξατομικεύουν τις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις που προτιμούν. newsbeast loading…

