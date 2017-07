Ιούλιος 25th, 2017 by Σταματίνα

Λένε πως είναι δύσκολο να αγγίξεις την ευτυχία, με αρκετούς να την ψάχνουν σε σχέσεις και υλικά αγαθά.



Σε αυτή τους την προσπάθεια υπάρχουν στιγμές που δεν αισθάνονται με τίποτα ικανοποιημένοι, ξεχνώντας αυτό που πραγματικά είναι ευτυχία: η γενναιοδωρία. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature, οι επιστήμονες διαπίστωσαν πως υπάρχει λόγος που η ανιδιοτέλεια αυξάνει την ευτυχία του ανθρώπου. Αυτό που διαπίστωσαν είναι πως υπάρχει ένας δεσμός ανάμεσα στην ανιδιοτέλεια και την εκπλήρωση. Για τη μελέτη χρειάστηκαν τέσσερις εβδομάδες, όπου οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, όπου τους δίνονταν χρήματα εβδομαδιαίως. Η ομάδα ξόδευε χρήματα για τον εαυτό της, ενώ η άλλη συμμετείχε σε ανιδιοτελείς πράξεις. Οι ερευνητές ανέφεραν πως και μόνο η υπόσχεση πως πρόκειται να είστε γενναιόδωροι σε άλλους επηρεάζει το επίπεδο της ευτυχίας.



«Οι συμπεριφορές και οι νευρικές αλλαγές που προκλήθηκαν από αυτή τη μέθοδο είναι εντυπωσιακές, δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες δεν είχαν λάβει, ούτε δαπάνησαν χρήματα εκείνη τη στιγμή», σημειώνεται. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν επίσης να αναφέρουν το επίπεδο ευτυχίας τους στην αρχή και το τέλος του πειράματος. Εκείνοι που εκτελούσαν γενναιόδωρες πράξεις θεωρούνται ευτυχισμένοι ανεξάρτητα από το μέγεθος της δράσης τους.

