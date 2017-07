Ιούλιος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Μήνυμα Δημάρχου Γρεβενών Ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γιώργος Δασταμάνης συγχαίρει, για ακόμη μία φορά, τον σπουδαίο αθλητή του μήκους,τον Γρεβενιώτη Μίλτο Τεντόγλου για το μεγάλο άλμα που τον ανέδειξε Πρωταθλητή Ευρώπης.

Ο νεαρός άλτης μόλις στα 19 του χρόνια κερδίζει μεγάλους αγώνες κάνοντας περήφανους όλους τους Έλληνες και ανεβαίνει στο πρώτο σκαλί του βάθρου φορώντας το χρυσό μετάλλιο.

Θερμά συγχαρητήρια στον προπονητή του και φυσικά στην οικογένεια του και κάθε επιτυχία σε μελλοντικούς αγώνες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ Πολλά συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο άλμα εις μήκος, στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 20, που διεξάγεται στην Ιταλία, με επίδοση 8.07 μέτρα.

Η πορεία του μέχρι τώρα τον καθιστά έναν από τους κορυφαίους άλτες στην ηλικία του. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη για τη συνέχεια.

