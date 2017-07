Ιούλιος 25th, 2017 by Σταματίνα

Ενα υπέροχο ασιατικό πιάτο, πλήρες, με αυγό και λαχανικά.



Υλικά 100 γραμμάρια ρύζι βρασμένο (αρωματικό, κατά προτίμηση)

1 κουταλιά γλυκού φυτικό λάδι

1/2 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1/2 φρέσκο κρεμμυδάκι

2 κουταλιές σάλτσα σόγιας

2 αυγά

Αλάτι και πιπέρι

1/2 φλυτζάνι αρακά βρασμένο

1/2 φλυτζάνι καρότα σε κύβους, βρασμένα

Λίγο καλαμπόκι, βρασμένο, σε κονσέρβα



Εκτέλεση Σε κατσαρόλα βάλτε νερό, λίγο αλάτι και την σάλτσα σόγιας, αφήστε να βράσει και ρίξτε το ρύζι

Ζεστάνετε το λάδι σε τηγάνι, σε μέτρια φωτιά

Σωτάρετε το κρεμμύδι ελαφρά, ρίξτε το βρασμένο αρακά και τα καρότα, το φρέσκο κρεμμυδάκι και το καλαμπόκι

Ανακατέψτε καλά, να πάρουν αρώματα για 4 λεπτά

Χτυπήστε τα αυγά, ρίξτε τα στο τηγάνι και ανακατέψτε

Μέσα στο τηγάνι προσθέστε το ρύζι, ανακατέψτε καλά και προσθέστε πιπέρι

Ετοιμο! Στις ασιατικές συνταγές θα βρείτε παραλλαγές για τηγανητό ρύζι με κοτόπουλο ή γαρίδες

