Ιούλιος 25th, 2017 by Σταματίνα

Πολλά άρθρα έχουν γραφτεί για το ποια πρέπει να είναι η θερμοκρασία του νερού όταν το πίνουμε. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει μια μοναδική σωστή απάντηση αφού εξαρτάται τι θέλουμε να πετύχουμε πίνοντας το.



Ας ξεκινήσουμε επαναλαμβάνοντας για άλλη μια φορά το γενικό, χρυσό και αναμφισβήτο κανόνα που λέει ότι πρέπει να πίνουμε 8 ποτήρια νερό την ημέρα (τουλάχιστον), αφού αυτή η ποσότητα συμβάλλει τόσο στην καλή λειτουργία του οργανισμού, όσο και του μεταβολισμού.

Επιπλέον, η κατανάλωση νερού σάς προστατεύει από την κατακράτηση υγρών, δηλαδή τη βασική αιτίας δημιουργίας κυτταρίτιδας. Καλά μέχρι έδω. Όσον αφορά τη θερμοκρασία που συνίσταται να έχει το νερό όταν το πίνουμε οι ειδικοί προτείνουν να έχει θερμοκρασία που να το διατηρεί δροσερό, αλλά όχι παγωμένο. Αυτό γιατί η πέψη παγωμένων τροφών ή ποτών, αντί να δροσίζει το σώμα, τελικά, προκαλεί την αύξηση της θερμοκρασίας του κορμού του σώματος, καθώς αυτό προσπαθεί να αντισταθμίσει την ταχεία ψύξη που προκαλείται από τις κρύες τροφές. Έτσι, δεν ικανοποιείται το συναίσθημα της δίψας.



Παρόλα αυτά το κρύο και για την ακρίβεια το παγωμένο νερό έχει αρκετά οφέλη για τον οργανισμό, αλλά και τη γραμμή σας. Ακριβώς επειδή όταν εισέρχεται στο σώμα χρειάζεται να πάρει τη θερμοκρασία του σώματος, ο οργανισμός σας καταναλώνει ενέργεια για να πετύχει την εξισορρόπηση της θερμοκρασίας. Αυτό σημαίνει αύξηση του μεταβολικού ρυθμού και κατανάλωση περισσότερων θερμίδων. Δε χρειάζεται να καταναλώνετε αποκλειστικά παγωμένο νερο. Ενδεικτικά όμως υπολογίστε ότι η κατανάλωση 2 λίτρων παγωμένο νερό/ημέρα μπορεί να οδηγήσει στην «καύση» περίπου 70 επιπλέον θερμίδων. bovary loading…

This entry was posted on Τρίτη, Ιούλιος 25th, 2017 at 19:39 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.