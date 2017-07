Ιούλιος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ καλωσορίζει στο δυναμικό του τις αθλήτριες:

Πενλίδου Γεωργία Τριμήντζιου Ιφιγένεια Τασούλα Δανάη Ντάγκα Βασιλική Οι παραπάνω αθλήτριες θα ενσωματωθούν στις ομάδες μας από τη νέα αθλητική σεζόν. Θα θέλαμε να τις ευχαριστήσουμε καθώς και τις οικογένειές τους για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο σύλλογό μας και την επιλογή τους να συνεχίσουν την αθλητική τους πορεία στον Αστέρα Γρεβενών. Τις ευχόμαστε μια καλή αγωνιστική χρονιά και θα προσπαθήσουμε να φανούμε αντάξιοι αυτής της εμπιστοσύνης. Τέλος ευχαριστούμε το Γ.Σ. Γρεβενών για την αποδέσμευση των αθλητριών.

Το Δ.Σ του Αστέρα Γρεβενών

