Ιούλιος 25th, 2017 by Σταματίνα

Όπως έχει αποδείξει και η μακροβιότερη έρευνα για την ευτυχία, οι ποιοτικές σχέσεις είναι το άλφα και το ωμέγα για να είμαστε καλα. Απ’ ότι φαίνεται όμως, ο γάμος ίσως έχει πάψει να ανήκει σε αυτές.



Ο γάμος ανέκαθεν ήταν συνδεδεμένος τόσο με την ευδαιμονία, όσο και με την συνολική υγεία των ανθρώπων. Τυπικά τουλάχιστον (και άσχετα αν το ζευγάρι στο σπίτι του δε μιλιόταν). Μια νέα έρευνα όμως, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην διαδικτυακή βιβλιοθήκη Social Science Quarterly, επιβεβαιώνει κάτι που υποψιαζόμασταν. Ότι τα οφέλη του γάμου στη συνολική ευτυχία και υγεία δύο ανθρώπων έχουν αρχίσει να φθίνουν.



Οι ερευνητές κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα αφού μελέτησαν την κατάσταση της υγείας παντρεμένων ανθρώπων από το 1955 μέχρι το 1984. «Ενώ στις παλαιότερες γενιές παρατηρείται μια βελτίωση της υγείας στην πάροδο του χρόνου του γάμου, η θετική επίδραση έχει μειωθεί σημαντικά», αναφέρει η έρευνα. Η δυναμική ενός γάμου ως προστατευτικό πλέγμα και σύμμαχος της υγείας υφίσταται μόνο σε σχέσεις που έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των 10 χρόνων και ήταν κάτι που κυρίως ένιωθαν οι γυναίκες (κυρίως επειδή ένας γάμος τις αποκαθιστούσε όχι μόνο κοινωνικά,αλλά και οικονομικά-κάτι που πλέον οι γυναίκες καταφέρουν και χωρίς να χρειαστεί να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας). Αν και οι ερευνητές δεν έχουν εξακριβώσει ακόμα τις επιμέρους αρνητικές συνέπειες ενός γάμου στην υγεία, τονίζουν ότι οι παντρεμένοι άνθρωποι έχουν αυξημένες πιθανότητες να επιβαρύνουν το σώμα τους με πολλά κιλά σε σχέση με τους single. Παράλληλα, όπως παρατηρούν, ένας γάμος έχει καταλήξει να είναι πηγή άγχους και εκνευρισμού για τα περισσότερα ζευγάρια, αντί να συμβάλλει στην εσωτερική τους αρμονία. «Η ανισορροπία στο δίπολο δουλειά-οικογένεια έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες και ο χρόνος που περνάει ένα ζευγάρι μαζί έχει μειωθεί δραματικά», εξηγεί ο Δρ. Dmitry Tumin, ένας από τους ερευνητές της μελέτης και κοινωνιολόγος. «Οι όλο και αυξανόμενες απαιτήσεις στο σπίτι και στη δουλειά και η μείωση του κοινού χρόνου, ίσως είναι οι βασικοί λόγοι που τα σημερινά ζευγάρια βιώνουν το γάμο ως πηγή άγχους και όχι σαν πηγή δύναμης και διασφάλισης της ψυχικής τους υγείας». bovary loading…

This entry was posted on Τρίτη, Ιούλιος 25th, 2017 at 16:27 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.