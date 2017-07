Ιούλιος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Οἱ ἱερὲς ἀκολουθίες θὰ τελεσθοῦν κατὰ τὸ ἀκόλουθο πρόγραμμα: Τρίτη 25 Ἰουλίου 2017 Ὥρα 8 μ.μ.: Πανηγυρικός ἑόρτιος Ἀρχιερατικός Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γρεβενῶν κ. Δαβίδ, μετ’ ἀρτοκλασίας καί Θείου κηρύγματος. Λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος. Τετάρτη 26 Ἰουλίου 2017 Ὥρα 7:30 π.μ. ἕως 10:00 π.μ.: Ὄρθρος καί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος. Ὥρα 7 μ.μ.: Ἑσπερινὸς καί παράκληση τῆς Ἁγίας. Παρακαλοῦμε τοὺς φιλέορτους χριστιανοὺς νὰ τιμήσουν τὴ μνήμη τῆς Ἁγίας. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

This entry was posted on Τρίτη, Ιούλιος 25th, 2017 at 10:29 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.